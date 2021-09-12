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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الاستراتيجية الوطنية تنطلق من رؤية وطنية وقناعة للنهوض بحقوق الإنسان

صدى البلد

أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ،باطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى انها  تهدف إلى تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أنها ترسخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأشار النائب أحمد البلشي في تصريحات له،  إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ، كما أنها تتناسب مع المسار التنموي القومي لمصر في ظل وجود قيادة حكيمة تسعي لترسيخ دور حقوق الإنسان.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور.

 

 وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. 

 

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

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