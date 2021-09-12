حادث مثير.. تسلا 3 تصطدم بالجسر وتسقط في النهر

عندما نسمع كلمة حادث خاص بسيارات تسلا الكهربائية ، فعلى الفور يتجه تفكيرنا جميعا إلى أن سبب الحادث، هو السائق الآلى فى انظمة القيادة الذاتية المشهورة للشركة، وذلك يرجع إلى تكرار هذه النوعية من الحوادث خلال الفترة الماضية للسيارات الخاصة بشركة تسلا.

ولكن اليوم الحادث مختلف قليلا، فكل مرة تكون سيارة تسلا هى السبب، ولكن اليوم هى الضحية، والحادث هذه المرة وقع في الصين بجانب نهر، مما أدى إلى سقوط السيارة به.

ويظهر مقطع فيديو تفاصيل الحادث الخاص بالسيارة تسلا، مع سيارة مسجلة تقوم بعملها كالمعتاد بالتصوير dashcam ، ثم نرى تسلا 3 تظهر في الكادر، وكان سائق السيارة dashcam مشتت الانتباه ويتجه إلى التقاطع، وأن سيارة تسلا موجودة بالفعل في منتصفه.

كما أن سائق السيارة تسلا كان ضعيف التركيز ولم يتصرف بالسرعة المناسبة ، وفجأه اقتحم سور الجسر ليقفز في المجرى المائي ، و كان لا بد من رفع السيارة من الماء بواسطة رافعة، وبسبب مظهرها ، تعرضت السيارة لأضرار جسيمة.

لم يصب أحد في السيارة تسلا ، باستثناء طفل بالغ من العمر 10 أشهر ، والذي تعرض لجروح خطيرة ، أما زوجة السائق والتي كانت ترافقة الرحلة فقد عانت من بعض الخدوش الطفيفة في ركبتها ، واعلن السلطات الصينية ان الحادث قيد التحقيق حاليًا .