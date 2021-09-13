الأهلي يوافق على إعارة ثلاثي الفريق الأول لـ فيوتشر

وافق النادي الأهلي على إعارة الثلاثي سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم لنادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وعلم “ صدى البلد” أن الاتفاق تم بين الناديين، ووافق الأهلي على خروج الثلاثي على سبيل الإعارة لفيوتشر.

وسيخرج سعد سمير على سبيل الإعارة لفيوتشر لمدة موسمين، فيما ستتم إعارة كريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم لمدة موسم.

ويتم الاتفاق في الوقت الحالي على بعض الرتوش الصغيرة الخاصة بالصفقة، على أن يتم إغلاق ذلك الملف تمامًا اليوم.

يذكر أن النادي الأهلي أعار لاعبه الجديد، مصطفى البدري لـ فريق فيوتشر لمدة موسمين.