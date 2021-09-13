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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ستلعب في الزمالك.. مدرب جالاتا سراي يوجه رسالة شديدة اللهجة لمصطفى محمد

مصطفى محمد وفاتح
مصطفى محمد وفاتح تريم

وجه فاتح تريم، المدير الفني لجالاتا سراي، رسالة شديدة اللهجة لمهاجم فريقه، المحترف المصري مصطفى محمد، عقب المباراة التي انتهت بالتعادل مع طرابزون سبور بهدفين لمثلهما في الدوري التركي.

وحسب صحيفة “ مينيت” التركية، فإن جالاتا سراي اختص 5 لاعبين بالنقد بعد تعادل الفريق مع طرابزون سبور، على رأسهم مصطفى محمد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاتح تريم وجه رسالة قاسية لـ مصطفى محمد، قائلًا له:"إذا كنت تريد اللعب في فرنسا أو الدوري الإنجليزي الممتاز ، فعليك أن تفعل ما أقوله لك. وإلا فإن الفريق الذي ستغادر من هنا لأجله سيكون الزمالك."

وأضاف:" لا أحد يريدك بهذا الأداء. إذا لم تتعاف وتستعيد أدائك ، فستلعب مع الزمالك الموسم المقبل ".

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي في المباراة التي جمعتهم أمس بطرابزون سبور كبديل منذ الدقيقة 75.

ويلعب مصطفى محمد لجالاتا سراي التركي معارًا من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم، وكان قريبًا من الانتقال لبوردو الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

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