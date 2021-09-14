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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| لقطات تجسسية لمرسيدس AMG one.. رولز رويس تكشف عن شاحنة نقل المعادة الهجينة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بالفيديو.. لقطات تجسسية لمرسيدس AMG one في حلبة السباق

 

التقطت عدسات المصورين لقطات تجسسية لمرسيدس AMG وان الخارقة، بعد وصول النموذج الأولي إلى حلبة نوربورجرينج لسباق السيارات بألمانيا، والتي تستضيف سباق الجائزة الكبرى الألماني للفورمولا وعدد كبير من السباقات الرياضية.

 

"الانفلات الحراري" يجبر إيلون ماسك على تغيير بطاريات تسلا موتورز

 

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا موتورز أن الشركة ستغير من نوعية البطاريات المستخدمة في مركباتها بعد أن أثبتت خطورتها بسبب ما أسماه الانفلات الحراري.

 

رابطة تجار السيارات: إرجاء قرار نقل المعارض خارج الكتلة السكنية هدية من السيسي ووزارة التنمية للقطاع

 

عبر محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة ، عن سعادته بعد قرار  إرجاء وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية لأجل غير مسمى .

 

"طاقتها في فراملها".. رولز رويس تكشف عن شاحنة نقل المعادة الهجينة

 

أثارت رولز رويس موتورز الإنجليزية الدهشة بإعلانها عن تصنيع شاحنة نقل ثقيل بمحركات هجينة في معرض ميني إكسبو 2021 وهو معرض تجاري برعاية جمعية التعدين الوطنية، مخصص لعرض أحدث تقنيات التعدين ومعالجة المعادن، من آلات ومعدات على أحدث طراز لصناعات معالجة الفحم والمعادن وغير المعدنية.

 

بالفيديو.. نيسان تُعيَّن خبير روائح لتقييم السيارات الجديدة

 

عيَّنت نيسان موتورز بيتر كارل إيستلاند مهندسًا رئيسيًا لتقييم رائحة سياراتها الجديدة ليستخدم أنفه المدربة على شم روائح السيارات وتقييمها والتأكد أن كل المركبات برائحة عطرة.

 

سكودا فابيا تكشف عن إصدارات وأسعار الجيل الرابع

 

كشفت سكودا عن أسعار الجيل الرابع من سكودا فابيا المتوقع إصدارها في المملكة المتحدة، قبل فتح باب الحجز يوم 28 سبتبمر الحالي.

 

احذر الحرائق .. عيوب بطاريات شيفروليه بولت تهدد الهامر موديل 2022

 

سحبت جنرال موتورز كل سيارات شفروليه بولت الكهربائية و وبولت EUV بعد اكتشاف مشاكل خطيرة في البطاريات تتسبب في نشوب حرائق.

 

الرئيس التنفيذي لـ"بولستار" يكشف سر صفين المقاعد بالإصدار 3 الرياضي

 

كشف توماس إنجينلاث الرئيس التنفيذي لشركة بولستار عن تفاصيل البولستار 3 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

السيارات الـbaby تمتنع.. لاندر روفر تفتح خط إنتاج جديد لـ "ديفنَّدر" الفارهة

 

كشفت مصادر من لاندر روفر عن نية الشركة الإنجليزية التوسع في شارة Defender بعد أن حان الوقت لتكوين عائلة كبيرة من المركبات المختلفة والمتنوعة تكون خط إنتاج كامل يحمل شارة ديفندر، على غرار شقيقتها رينج روفر.

 

سيارة شاركت مصطفي قمر و ياسمين عبد العزيز بطولة هذا الفيلم.. اعرف قصتها | صور

 

" هو ده عيبه واللي بيبات فيه بيصبح فيه ما يسيبه .. أه يا خوفي لا الحكاية دي تحبسه وبحلاوة وعيش هزوره وأونسه ".. وهنا يتلخص المعنى الحقيقي وراء جملة الحب يجلب المصائب، فقد حاول الطبيب النفسي تطبيق دراساته التي تعلمها في الخارج في علاج حبيبته، فقام بتكوين عصابة من المرضى الذين يتعالجون معه، وحلت المصائب تباعًا على رأسه، إنها كوميديا فيلم " عصابة الدكتور عمر ".

 

"فيس ليفت بلا تغيير درامي" مرسيدس تكشف GLC الـSUV الجديدة

 

اِلتقطت الكاميرات صورًا تجسسية للمرسيدس GLE الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الكوبيه في مراحل اختباراتها الأولية بشوارع شتوتغارت بألمانيا، قبل موعد الإطلاق الرسمي.

 

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