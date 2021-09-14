أخبار السيارات| لقطات تجسسية لمرسيدس AMG one.. رولز رويس تكشف عن شاحنة نقل المعادة الهجينة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

التقطت عدسات المصورين لقطات تجسسية لمرسيدس AMG وان الخارقة، بعد وصول النموذج الأولي إلى حلبة نوربورجرينج لسباق السيارات بألمانيا، والتي تستضيف سباق الجائزة الكبرى الألماني للفورمولا وعدد كبير من السباقات الرياضية.

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا موتورز أن الشركة ستغير من نوعية البطاريات المستخدمة في مركباتها بعد أن أثبتت خطورتها بسبب ما أسماه الانفلات الحراري.

عبر محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة ، عن سعادته بعد قرار إرجاء وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية لأجل غير مسمى .

أثارت رولز رويس موتورز الإنجليزية الدهشة بإعلانها عن تصنيع شاحنة نقل ثقيل بمحركات هجينة في معرض ميني إكسبو 2021 وهو معرض تجاري برعاية جمعية التعدين الوطنية، مخصص لعرض أحدث تقنيات التعدين ومعالجة المعادن، من آلات ومعدات على أحدث طراز لصناعات معالجة الفحم والمعادن وغير المعدنية.

عيَّنت نيسان موتورز بيتر كارل إيستلاند مهندسًا رئيسيًا لتقييم رائحة سياراتها الجديدة ليستخدم أنفه المدربة على شم روائح السيارات وتقييمها والتأكد أن كل المركبات برائحة عطرة.

كشفت سكودا عن أسعار الجيل الرابع من سكودا فابيا المتوقع إصدارها في المملكة المتحدة، قبل فتح باب الحجز يوم 28 سبتبمر الحالي.

سحبت جنرال موتورز كل سيارات شفروليه بولت الكهربائية و وبولت EUV بعد اكتشاف مشاكل خطيرة في البطاريات تتسبب في نشوب حرائق.

كشف توماس إنجينلاث الرئيس التنفيذي لشركة بولستار عن تفاصيل البولستار 3 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

كشفت مصادر من لاندر روفر عن نية الشركة الإنجليزية التوسع في شارة Defender بعد أن حان الوقت لتكوين عائلة كبيرة من المركبات المختلفة والمتنوعة تكون خط إنتاج كامل يحمل شارة ديفندر، على غرار شقيقتها رينج روفر.

" هو ده عيبه واللي بيبات فيه بيصبح فيه ما يسيبه .. أه يا خوفي لا الحكاية دي تحبسه وبحلاوة وعيش هزوره وأونسه ".. وهنا يتلخص المعنى الحقيقي وراء جملة الحب يجلب المصائب، فقد حاول الطبيب النفسي تطبيق دراساته التي تعلمها في الخارج في علاج حبيبته، فقام بتكوين عصابة من المرضى الذين يتعالجون معه، وحلت المصائب تباعًا على رأسه، إنها كوميديا فيلم " عصابة الدكتور عمر ".

اِلتقطت الكاميرات صورًا تجسسية للمرسيدس GLE الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الكوبيه في مراحل اختباراتها الأولية بشوارع شتوتغارت بألمانيا، قبل موعد الإطلاق الرسمي.