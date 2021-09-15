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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| فوائد السمن للأطفال.. وعلاج الأكياس تحت العين

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسنتطرق لأهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، ونعرضه أبرزها.

 

فوائد السمن للأطفال تعرفى عليها 

فوائد  السمن للاطفال عديدة فهى مليئة بالأحماض الدهنية يساعد على زيادة إفراز الأحماض الصفراوية من الجهاز الهضمي إليك أبرز فوائد السمن لطفلك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى 

فوائد السمن للوجه ووصفات مذهلة لمحاربة كافة مشاكل البشرة

فوائد السمن البلدي مع العسل للوجه .. تعرفي علي الطريقة

علاج الأكياس تحت العين

علاج الأكياس تحت العين باستخدام مجموعة من العلاجات الطبيعية من رفوف مطبخك يمكنك تجربتها  وستدهشين بالنتيجة إليك 5 علاجات يقدمها موقع STYLECRAZE أختارى منها ما يناسبك

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه لك برجك

مواليد برج العذراء من الأبراج التى تتسم  بطيبة قلبهم وقدرتهم على فهم طبيعة المحيطين، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 15 سبتمبر، وتقدم نصيحة فلكية لهم.

فى 3 أسابيع .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون

إذا كنت تبحثين عن  رجيم سريع لحرق ونسف الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق ونسف الدهون. 

إليك خطة الرجيم وهى لمدة  3 أسابيع  كما يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15- 9- 2021 على الصعيد العاطفي والمهني

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15- 9- 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي، تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.

العين موقع “صدى البلد” الأخبار المهمة مجالي المرأة والصحة علاج الأكياس تحت العين

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