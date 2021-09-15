نشرة المرأة والصحة| فوائد السمن للأطفال.. وعلاج الأكياس تحت العين

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسنتطرق لأهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، ونعرضه أبرزها.

فوائد السمن للاطفال عديدة فهى مليئة بالأحماض الدهنية يساعد على زيادة إفراز الأحماض الصفراوية من الجهاز الهضمي إليك أبرز فوائد السمن لطفلك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

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مواليد برج العذراء من الأبراج التى تتسم بطيبة قلبهم وقدرتهم على فهم طبيعة المحيطين، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 15 سبتمبر، وتقدم نصيحة فلكية لهم.

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إليك خطة الرجيم وهى لمدة 3 أسابيع كما يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .