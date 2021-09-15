نشرة المنوعات| عجوز حامل بعد الستين رغم عقم زوجها .. وتمساح يبتلع طائرة.. وعظمة كلب في الفضاء تثير حيرة العلماء

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية:

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

وقعت حادثة لا نراها إلا في الأفلام، حيث قامت عروس في منطقة ماينبوري في ولاية أوتار براديش الهندية بسرقة النقود والمجوهرات التي قدمها لها العريس وهربت من حفل الزفاف.

من الجيش والشرطة.. مقطع متداول لإعدام 6 أفغان رميًا برصاص طالبان|شاهد

وسط الجدل الذي أثارته حركة طالبان خلال الآونة الأخيرة منذ إحكام قبضتها على السلطة في أفغانستان، انتشر مقطع فيديو مرعب للحظة إعدام 6 أفغان رميًا بالرصاص.



كليوباترا.. عظمة كلب ضخمة في الفضاء تثير حيرة العلماء

أذهل كائن غريب يدور بالقرب من كوكب الأرض، العلماء، على مدى 140 عامًا، حيث شبهه مراقبو النجوم منذ عام 1880 بـ"عظمة الكلب"، وأطلقوا عليه اسم "كليوباترا".

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

خلال مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات عبر تطبيق الفيديوهات TikTok، تم رصد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح ضخم داخل الماء، بعد التهامه طائرة بدون طيار في قفزة واحدة.



رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

كشفت عجوز مفاجأة حملها الصادمة على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث تنتظر المرأة البالغة من العمر 62 عامًا طفلها الثالث على الرغم من انقطاع دورتها الشهرية منذ 16 عامًا وخضوع زوجها لعملية تعقيم.



عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

في أعماق جليد القطب الشمالي السيبيري عثر العلماء على اكتشاف أثري غير مسبوق، لأسد مُحنّط داخل الجليد منذ حوالي 28000 عام، والذي حافظ على جسده سليمًا كليًا حتى قد تحسبه يقظًا وهو راقد".