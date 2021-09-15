عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترسل طائرة مساعدات عاشرة لأفغانستان

مساعدات إماراتية
مساعدات إماراتية لأفغانستان

وصلت طائرة مساعدات إنسانية إماراتية عاشرة إلى مطار كابول الدولي، ضمن الجسر الجوي لإغاثة الشعب الأفغاني.

وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام الأخيرة جسرا جويا لتقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني، وتستفيد منها آلاف الأسر الأفغانية خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وقدم وزير الخارجية المكلف بحكومة طالبان، أمير خان متقي، الشكر للإمارات وباكستان على المساعدات الإنسانية.

وبحسب وسائل إعلام اماراتية حملت الطائرات الإماراتية مساعدات غذائية وطبية لتقديم كامل العون في مثل هذه الظروف الصعبة، وما تعانيه كثير من فئات المجتمع من النقص في الدواء والغذاء خاصة فئات النساء والأطفال وكبار السن.

صحف الإمارات| مساعدات إنسانية إلى السودان وإثيوبيا.. والأمم المتحدة: تغير المناخ وكورونا تهديدان للبشرية

تجارة وصناعة أبوظبي: الإمارات تدشن انطلاقة اقتصادية كبرى باستضافة اكسبو 2020 دبي


وتؤكد دولة الإمارات عزمها على مواصلة دعم الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه من خلال استمرار رحلات المساعدات الجوية ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات قيادة الإمارات.

ومن المتوقع استفادة قرابة 300 ألف شخص من هذه المساعدات الإماراتية الإنسانية معظمهم من الأطفال والنساء.

وتأتي الطائرة الإماراتية العاشرة بالتزامن مع مؤتمر للمساعدات تنظمه الأمم المتحدة اليوم في جنيف، في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان، محذرة من أزمة إنسانية في البلد الآسيوي بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

 

طائرة مساعدات مساعدات إنسانية مطار كابول الدولي الشعب الأفغاني دولة الإمارات العربية المتحدة الامارات طالبان حكومة طالبان

موضوعات متعلقة

الإمارات ترسل مساعدات ضخمة إلى إثيوبيا..تفاصيل

الإمارات.. حريق هائل بمصنع للإطارات وتحرك عاجل من الدفاع المدني

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي: نبني الثقة بيننا وبين المواطن في كل مشاريع الدولة

وزير النقل يبحث مع وزير المواصلات الليبي لبحث التعاون في تطويرالموانئ البرية والجافة

مدبولي: استمرار نمو الاقتصاد بمعدلات كبيرة رغم جائحة كورونا

ريال مدريد في ضيافة إنتر ميلان بمواجهة مكررة بدوري أبطال أوروبا

حياتهم في خطر.. قرار من وزارة الداخلية: سنبقي على ألفي أفغاني في ألمانيا

بعد قرارات وزير التعليم.. 10 فئات معفاة من المصروفات ومساعدات نقدية لهولاء الطلاب| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

فينجادا ينهي الجدل بشأن إلغاء كأس مصر

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا

يوسف الحسيني لـ عدلي القيعي : اللي حصل من سيادتك إمبارح ميصحش|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ