الإمارات ترسل طائرة مساعدات عاشرة لأفغانستان

وصلت طائرة مساعدات إنسانية إماراتية عاشرة إلى مطار كابول الدولي، ضمن الجسر الجوي لإغاثة الشعب الأفغاني.

وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام الأخيرة جسرا جويا لتقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني، وتستفيد منها آلاف الأسر الأفغانية خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وقدم وزير الخارجية المكلف بحكومة طالبان، أمير خان متقي، الشكر للإمارات وباكستان على المساعدات الإنسانية.

وبحسب وسائل إعلام اماراتية حملت الطائرات الإماراتية مساعدات غذائية وطبية لتقديم كامل العون في مثل هذه الظروف الصعبة، وما تعانيه كثير من فئات المجتمع من النقص في الدواء والغذاء خاصة فئات النساء والأطفال وكبار السن.



وتؤكد دولة الإمارات عزمها على مواصلة دعم الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه من خلال استمرار رحلات المساعدات الجوية ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات قيادة الإمارات.

ومن المتوقع استفادة قرابة 300 ألف شخص من هذه المساعدات الإماراتية الإنسانية معظمهم من الأطفال والنساء.

وتأتي الطائرة الإماراتية العاشرة بالتزامن مع مؤتمر للمساعدات تنظمه الأمم المتحدة اليوم في جنيف، في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان، محذرة من أزمة إنسانية في البلد الآسيوي بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.