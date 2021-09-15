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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طفرة علمية في بريطانيا.. اكتشاف الإصابة بالسرطان قبل وقوع المرض

اختيار غاليري لاكتشاف
اختيار غاليري لاكتشاف مرض السرطان في مرحلة مبكرة

يعتبر الاكتشاف المبكر لمرض السرطان أمر فعال في نجاح العلاج وتجنب المضاعفات.. كشفت هيئة الصحة الوطنية التابعة للدولة في بريطانيا، عن أكبر تجربة في العالم لاختبار الدم غاليري الرئيسي من إنتاج شركة غريل الذي يمكن استخدامه في اكتشاف أكثر من 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور الأعراض.

اختيار غاليري لاكتشاف مرض السرطان في مرحلة مبكرة

وأشار الباحثون، إلى أن اختبار غاليري يقوم بفحص الحمض النووي (دي. إن.إيه) في دم المريض لتحديد ما إذا كان مصدر أي منه خلايا مصابة بالسرطان، ويؤدي التشخيص المبكر لمرض السرطان لزيادة معدلات الشفاء بشكل كبير، وفقا لما نشر في صحيفة رويترز. 

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وأفادت هيئة الصحة الوطنية، إنها تريد 140 ألف متطوع في إنجلترا لترى مدى كفاءة هذا الاختبار كجزء من تجربة مراقبة عشوائية، وسيتم على الفور فحص عينات الدم لنصف المشاركين باختبار غاليري .

وقال بيتر ساسيني أستاذ الوقاية من أمراض السرطان في جامعة كينغز كوليدج لندن، أنهم يحتاجون لدراسة اختبار غاليري بدقة لمعرفة ما إذا كان يخفض عدد الإصابات بالسرطان التي يتم تشخيصها في مرحلة متأخرة بصورة كبيرة.

اختيار غاليري لاكتشاف مرض السرطان في مرحلة مبكرة

وأضاف ساسيني، إلى انه يمكن أن يحدث الاختبار تغييراً هائلاً في الاكتشاف المبكر للسرطان ونحن متحمسون لكوننا الرواد في هذا البحث المهم.

ويعتبر سرطان الرئة هو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة بمرض السرطان في المملكة المتحدة حيث يقف وراء خمس الوفيات بسبب السرطان، وقد عبرت هيئة الصحة الوطنية إن سرطان الرئة والأمعاء والبروستاتا والثدي مسؤول عن 45% من الوفيات الناتجة عن مرض السرطان في المملكة المتحدة.

ويذكر أن شركة إلومينا الأميركية كانت أعلنت الشهر الماضي أنها أكملت الاستحواذ على غريل بصفقة قيمتها 7.1 مليار دولار، وقالت إلومينا إنها تشغل غريل على نحو منفصل عن شركتها الحالية.

السرطان اختبار الدم غاليري الحمض النووي الاكتشاف المبكر للسرطان سرطان الرئة

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