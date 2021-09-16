عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أم الأمراض.. الدكتور ماجد زيتون: مريض السمنة يعيش في قفص من الدهون

ماجد زيتون
ماجد زيتون

قال  الدكتور  ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن هناك علاقة بين مريض السمنة والطبيب المعالج والنظام الغذائي المتبع .

 

وأضاف ماجد زيتون في حواره  مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب"  في برنامج " صدى البلد 2 "،  :"  مريض السمنة يعيش في قفص من الدهون  ويعيش حالة من الاكتئاب والعزلة والشعور بالوحدة ".


اقرأ أيضا 
خبيرة تغذية: نحافظ على صحة الأطفال لنصل إلى شباب بلا سمنة|فيديو
 

وتابع ماجد زيتون :"  السمنة هي ام الأمراض وتسبب في امراض الضغط والسكر وغيرها من الأمراض التي تصيب الإنسان ".

 

وأكمل  ماجد زيتون :" عملي لا يرتبط بتنفيذ عمليات جراحية للقضاء على السمنة، ولكن أقوم  بالكشف على المريض واجعل المريض يتبع  نظام غذائي محدد   يجعله يفقد الوزن وهو بكامل صحته وحيويته".

 

ولفت ماجد زيتون :"  أصدر تعليمات لمريض السمنة كي يتبعها من  خلال  نظام غذائي يعتبر سلسلة ناجحة نحو فقدان الوزن بشكل مثالي".

 

السمنة ماجد زيتون التغذية فقدان الوزن اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بعد وصول المازوت الإيراني إلى لبنان.. هل تقع البلاد تحت وطأة العقوبات؟

البيت الأبيض يكشف معلومات جديدة حول اتفاقية أوكوس

14 أمراً يتحقق بفضل الصدقة .. داوم عليها

العسومي:عودة العراق إلى حاضنته العربية تمثل أهمية إستراتيجية لمنظومة العمل العربي المشترك

يبيعون الحشيش بالمراكب النيلية .. سقوط عصابة تروج المخدرات بـ 4 محافظات

مسجل خطر يعيد جرائم ريا وسكينة مع زوجتيه وابنته بـ قنا "تفاصيل"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

السعودية.. حادث كبير يتسبب في إصابة 5 معلمات

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

بـ 4 طعنات.. عامل يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها في الجيزة

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ