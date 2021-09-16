أم الأمراض.. الدكتور ماجد زيتون: مريض السمنة يعيش في قفص من الدهون

قال الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن هناك علاقة بين مريض السمنة والطبيب المعالج والنظام الغذائي المتبع .

وأضاف ماجد زيتون في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب" في برنامج " صدى البلد 2 "، :" مريض السمنة يعيش في قفص من الدهون ويعيش حالة من الاكتئاب والعزلة والشعور بالوحدة ".

وتابع ماجد زيتون :" السمنة هي ام الأمراض وتسبب في امراض الضغط والسكر وغيرها من الأمراض التي تصيب الإنسان ".

وأكمل ماجد زيتون :" عملي لا يرتبط بتنفيذ عمليات جراحية للقضاء على السمنة، ولكن أقوم بالكشف على المريض واجعل المريض يتبع نظام غذائي محدد يجعله يفقد الوزن وهو بكامل صحته وحيويته".

ولفت ماجد زيتون :" أصدر تعليمات لمريض السمنة كي يتبعها من خلال نظام غذائي يعتبر سلسلة ناجحة نحو فقدان الوزن بشكل مثالي".