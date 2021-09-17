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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص بيك اب موديل 2021 في السوق السعودي.. أصغر سيارة في العالم.. أسوأ سيارة على مر التاريخ

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا و تقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

أسوأ سيارة في العالم على مر التاريخ .. فيديو وصور

استطاعت تكنولوجيا السيارات والمحركات بشكل عام، أن تحتل مكانة فريدة داخل الأسواق العالمية و صالات العرض، حيث يتفنن كل صانع باختلاف بلد المنشأ، بتقديم أروع ما لديه أو بحسب الاستراتيجية المتفق عليها من الناحية التسويقية، حيث تختلف الطرازات من ناحية التجهيزات الداخلية و قدرات الامن و السلامة وعناصر الرفاهية.

 

باقة 10 آلاف دينار بحريني لـ 5 سيارات SUV موديل 2021 ..صور

يشمل سوق البحرين للسيارات باقة من موديلات 2021، حيث تتنوع الطرازات المقدمة بين فئات مختلفة، ولكن أشهرها هي فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي أصبحت تلاقي شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العربية والعالمية.

 

بالصور| أصغر سيارة في العالم .. هل شاهدتها من قبل ؟

يقدم كبار مصنعي السيارات نخبة فريدة من الطرازات القوية داخل الأسواق العالمية، فمن الممكن ان ينفرد كل صانع بتصميم انسيابي ينتمي إلى فئة السيارات الخارقة، مع إمكانيات قوية من ناحية التسارع، أو تقدم شركة اخرى سيارة عملاقة تحمل تجهيزات مختلفة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالإضافة إلى باقي التصميمات القياسية و المعروفة.

 

باقة 25 ألف دينار.. 5 سيارات موديل 2021 في الكويت |صور

يضم سوق الكويت للسيارات باقة من الطرازات المتنوعة لموديلات 2021، والتي تختلف من علامة تجارية إلى أخرى، ومن صانع إلى اخر، بالإضافة إلى التصميمات المختلفة، والتي تتنوع بين فئة الكوبيه و الـ بيك اب، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV.

 

أرخص بيك اب موديل 2021 في السوق السعودي .. صور

يضم السوق السعودي العديد من الإصدارات المختلفة والمتنوعة، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو قدرات الدفع، أو التصميم الخارجي مثل باقة السيدان و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و أيضا فئة الـ بيك اب والتي تحظى بشعبة كبيرة داخل أسواق السيارات.

 

بتصميم أكثر رياضية .. هيونداي أيونك N 5 الكهربائية | صور

تواصل شركة هيونداي الكورية الجنوبية من تعزيز قوتها في عالم السيارات الكهربائية، حيث تسعى شركات السيارات من مختلف انحاء العالم على تقديم العديد من الطرازات التي تعتمد على منظومة العمل الكهربائية الصديقة للبيئة، وتعتبر النسخة هيونداي أيونك N 5 الكهربائية واحدة من الطرازات الجديدة التي كشف عنها الصانع الكوري، والتي تعتمد على تلك الاستراتيجية.

 

ترقيات جديدة لـ سوبارو WRX 2022 .. صور وفيديو

تقدم الصانعة اليابانية سوبارو العديد من الطرازات القوية، مثل عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالإضافة إلى فئة السيدان و التي تضم النسخة القوية سوبارو WRX، حيث كشفت علامة نجوم الثريا عن الجيل الجديد من هذا الإصدار 2022.

 

عائلية فاخرة .. كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 في عمان|صور

تشتهر إصدارات شركة كرايسلر بالعديد من النقاط القوية، مثل التاريخ الممتد والحافل بالإصدارات المتنوعة، إلى جانب الاطلالة الفاخرة، و التي تضم الكثير من وسائل التحكم و الرفاهية، ومن بين هذه الطرازات تأتي النسخة كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية الفاخرة، حيث تقدم داخل السوق العماني عبر 3 فئات من التجهيزات.

اخبار السيارات أسوأ سيارة اصغر سيارة باقة 10 آلاف دينار 5 سيارات SUV

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