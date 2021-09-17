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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. تحرير 8 رهائن مصريين في طرابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت قوة عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس، تحرير مجموعة من المصريين المختطفين، بالتزامن مع زيارة يؤديها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى مصر.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإخبارية عن "اللواء 444 قتال" التابع لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية، قوله إن "قواته اقتحمت عدة أوكار للخارجين عن القانون في مدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة طرابلس، وتمكنت من تحرير 8 مختطفين من الجنسية المصرية".

وأكد اللواء في بيان أن "العصابة التي كانت تحتجز المصريين الـ8 كانت تطالب أهالي المختطفين بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم".

وكان مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، أعلن الأحد الماضي، القبض على المتهم الرئيسي في واقعة احتجاز وتعذيب مهاجرين من الجنسية المصرية وهو المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الحاج حكيم".

وأصدر النائب العام قرارا بحبس المتهم احتياطيا، كما أمر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.

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وقال المكتب في بيان إن "المتهمين احتجزوا عددا من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وأنزلوا صنوف التعذيب بهم، لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب".

وأضاف المكتب أنه "بفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله (الحاج حكيم)، باشرت نيابة العجيلات الابتدائية استجوابه، وقد أسفر هذا الإجراء عن إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة".

وتابع: "كما أسفرت إجراءات التحقيق، عن إثبات انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل، ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار".

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