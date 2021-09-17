أخبار البرلمان| 9 شروط للتصالح فى مخالفات البناء.. 3 حالات بدون تعويضات حال نزع ملكية العقارات.. ارتفاع الأسعار وراء عزوف الطلاب عن الجامعات الخاصة

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الجمعة ،نرصدها فيما هو قادم:

9 شروط للحصول على منحة دراسية بقانون البعثات الجديد

استعمال البطاقة الشخصية لشخص آخر يعرضك للحبس والغرامة

8 حالات يحق فيها لصاحب العمل فصل الموظف دون حصوله على مكافأة نهاية الخدمة| تفاصيل

حق الزوجة في تطليق نفسها حال حبس زوجها 3 سنوات..مشروع قانون الأحوال الشخصية

9 شروط للتصالح فى مخالفات البناء.. و هذه المباني محظورة من الصلح | تفاصيل

3 حالات بدون تعويضات حال نزع الملكية من أصحاب العقارات

لـ العاملين بالمحاجر.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل

محلية النواب: مشروع الرقم القومي للعقارات يضع مصر على الخريطة العالمية في الانضباط

إثبات المواريث الأبرز.. إسكان النواب تعدد مزايا حصر الثروة العقارية

بعد ضبط تشكيل عصابي.. تعرف على عقوبة تزوير الأوراق الرسمية بالقانون

وكيل إسكان البرلمان يطالب بدراسة جدوى للسوق العقاري بالمناطق الأكثر احتياجا

تعليم النواب: آليات تقييم الجامعات الأهلية تختلف عن الخاصة.. وتخفيض نسب القبول الحل

أبرزها ارتفاع الأسعار.. برلماني يكشف أساب عزوف الطلاب عن الجامعات الخاصة