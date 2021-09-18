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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الأحمر.. دارين حداد تخطف الأنظار بإطلالتها في موركس دور

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد ، أمس في حفل توزيع جوائز "الموركس دور"، حيث سلمت الفنان السوري معتصم النهار تكريمه في المهرجان. 

 

وخطفت دارين ، الأنظار من خلال إطلالتها بفستان أحمر، في الحفل الذي أقيم في لبنان، وحضره عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي، وفي مقدمتهم نادية الجندي، وبوسي شلبي، ديمة قندلفت، معتصم النهار، وليد توفيق، أحمد الزين، عاصي الحلاني، حورية فرغلي، جورج خباز، باسم مغنية، دانييلا رحمة، جاد شويري، رحمة رياض، جان دكاش، وسام حنا، زياد برجي، غسان صليبا.

 

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آخر أعمال دارين حداد 

 

يذكر أن دارين حداد، خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .

 

كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.

 

وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.
 

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دارين حداد تلفت الأنظار بإطلالة جذابة.. صور

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بإطلالة مبهجة| دارين حداد تستعرض أنوثتها.. صور

 

إصابة دارين حداد بـ فيروس كورونا 

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت الفنانة التونسية دارين حداد عن اصابتها بفيروس كورونا  المستجد وذلك  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وطمأنت دارين ، جمهورها على حالتها الصحية قائلة فى تصريح لـ "صدى البلد" : اننى فى حالة صحية جدية ومستقرة وانا حاليا اقضى فترة عزلى مع الالتزام التام بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة. 
وتمكنت دارين حداد من مواجهة فيروس كورونا والتغلب عليه وأعلنت بعدها الشفاء منه بعد فترة من العناء. 

دارين حداد الفنانة الفنانة دارين حداد الموركس دور موركس دور حفل جوائز

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