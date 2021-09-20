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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل البيتزا الأيطالية بمذاق لا يقاوم

صدى البلد

أحلى من المطاعم إليك طريقة تحصيرعجينة وصلصة البيتزا بمذاق لايقاوم بخطوات سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة من مطبخك إليك المقادير والخطوات:

مقادير عجينة البيتزا 

2 كوب دقيق
ربع كوب زيت أو أكثر
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافىء  أو أقل
للعجن
زعتر  حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا كالمحترفين

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

طريقة تحضير عجينة البيتزا

* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر

* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعة

صلصة البيتزا الإيطالية

مقادير  صلصة البيتزا الإيطالية :

1 علبة طماطم مفرومة جاهزة 

ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة

1 ملعقة طعام معجون طماطم

1 بصلة وسط مفرومة ناعم

2 فص ثوم

رشه ملح

رشه اوريجانو

رشة ريحان

رشة من الفلفل الأسود

3 ملاعق طعام من زيت الزيتون

طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية 

 

1- فى وعاء على النار نضع البصل وملعقة زيت ونحرك حتى تذبل البصلة

.2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.

3-  نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق

.4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت ، ثم تترك لتبرد وتزين البيتزا

 

طريقة عمل بيتزا المشروم 


بيتزا المشروم للشيف نجلاء الشرشابى


مكونات


ماء دافئ

ملعقة ملح

ملعقتان خميرة

 4 دقيق

رشة سكر

ربع زيت زيتون

 طماطم مقطعة

ثمرة فلفل مقطعة
صلصة

مشروم مقطع

طريقة التحضير للعجين 


- في وعاء اخلطي الماء، الخميرة والسكر ثم اتركي الخليط جانبًا لـ5 دقائق حتى يتفاعل.

- في وعاء عميق أخلطي الدقيق والملح ، اضيفي خليط الخميرة الزيت مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- قومي بدعك العجينة على سطح صلب وكوّري العجينة الى كرة كبيرة، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غلّفيها واتركيها جانبًا لـ30 دقيقة حتى تتخمّر.

- قسمي العجينة الى قسمين ثم افرديها على سطح صلب حتى تصبح متوسطة السماكة و إدهني العجين بالقليل من صلصة البيتزا ثم وزّعي المكونات على الوجه.

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