أحلى من المطاعم.. طريقة عمل البيتزا الأيطالية بمذاق لا يقاوم

أحلى من المطاعم إليك طريقة تحصيرعجينة وصلصة البيتزا بمذاق لايقاوم بخطوات سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة من مطبخك إليك المقادير والخطوات:

مقادير عجينة البيتزا

2 كوب دقيق

ربع كوب زيت أو أكثر

ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

كوب ماء دافىء أو أقل

للعجن

زعتر حسب الرغبة

طريقة تحضير عجينة البيتزا

* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر

* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعة

صلصة البيتزا الإيطالية

مقادير صلصة البيتزا الإيطالية :

1 علبة طماطم مفرومة جاهزة

ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة

1 ملعقة طعام معجون طماطم

1 بصلة وسط مفرومة ناعم

2 فص ثوم

رشه ملح

رشه اوريجانو

رشة ريحان

رشة من الفلفل الأسود

3 ملاعق طعام من زيت الزيتون

طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية

1- فى وعاء على النار نضع البصل وملعقة زيت ونحرك حتى تذبل البصلة

.2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.

3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق

.4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت ، ثم تترك لتبرد وتزين البيتزا

طريقة عمل بيتزا المشروم



بيتزا المشروم للشيف نجلاء الشرشابى



مكونات



ماء دافئ

ملعقة ملح

ملعقتان خميرة

4 دقيق

رشة سكر

ربع زيت زيتون

طماطم مقطعة

ثمرة فلفل مقطعة

صلصة

مشروم مقطع

طريقة التحضير للعجين



- في وعاء اخلطي الماء، الخميرة والسكر ثم اتركي الخليط جانبًا لـ5 دقائق حتى يتفاعل.

- في وعاء عميق أخلطي الدقيق والملح ، اضيفي خليط الخميرة الزيت مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- قومي بدعك العجينة على سطح صلب وكوّري العجينة الى كرة كبيرة، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غلّفيها واتركيها جانبًا لـ30 دقيقة حتى تتخمّر.

- قسمي العجينة الى قسمين ثم افرديها على سطح صلب حتى تصبح متوسطة السماكة و إدهني العجين بالقليل من صلصة البيتزا ثم وزّعي المكونات على الوجه.