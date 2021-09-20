أحلى من المطاعم.. طريقة عمل البيتزا الأيطالية بمذاق لا يقاوم

أحلى من المطاعم إليك طريقة تحصيرعجينة وصلصة البيتزا بمذاق لايقاوم بخطوات سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة من مطبخك إليك المقادير والخطوات:
مقادير عجينة البيتزا
2 كوب دقيق
ربع كوب زيت أو أكثر
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافىء أو أقل
للعجن
زعتر حسب الرغبة
طريقة تحضير عجينة البيتزا
* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر
* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعة
صلصة البيتزا الإيطالية
مقادير صلصة البيتزا الإيطالية :
1 علبة طماطم مفرومة جاهزة
ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة
1 ملعقة طعام معجون طماطم
1 بصلة وسط مفرومة ناعم
2 فص ثوم
رشه ملح
رشه اوريجانو
رشة ريحان
رشة من الفلفل الأسود
3 ملاعق طعام من زيت الزيتون
طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية
1- فى وعاء على النار نضع البصل وملعقة زيت ونحرك حتى تذبل البصلة
.2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.
3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق
.4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت ، ثم تترك لتبرد وتزين البيتزا
طريقة عمل بيتزا المشروم
بيتزا المشروم للشيف نجلاء الشرشابى
مكونات
ماء دافئ
ملعقة ملح
ملعقتان خميرة
4 دقيق
رشة سكر
ربع زيت زيتون
طماطم مقطعة
ثمرة فلفل مقطعة
صلصة
مشروم مقطع
طريقة التحضير للعجين
- في وعاء اخلطي الماء، الخميرة والسكر ثم اتركي الخليط جانبًا لـ5 دقائق حتى يتفاعل.
- في وعاء عميق أخلطي الدقيق والملح ، اضيفي خليط الخميرة الزيت مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- قومي بدعك العجينة على سطح صلب وكوّري العجينة الى كرة كبيرة، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غلّفيها واتركيها جانبًا لـ30 دقيقة حتى تتخمّر.
- قسمي العجينة الى قسمين ثم افرديها على سطح صلب حتى تصبح متوسطة السماكة و إدهني العجين بالقليل من صلصة البيتزا ثم وزّعي المكونات على الوجه.