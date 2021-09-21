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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة تهديد من دمية ترعب شابًا بعد شرائه منزلا جديدا

صدى البلد

فوجئ شاب برسالة تهديد عثر عليها في منزله الجديد فور كتابة العقود مع ورثة ملاك المنزل، و أوضح أن المنزل كان مغلقا منذ 1961 . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، فإن شاب بالغ من العمر 34 عاما، اشترى منزلا جديدا في غرب انجلترا بسبب ظروف عمله التي دفعته للبحث عن مقر سكني بالقرب من عمله. 

 

 

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قال الشاب للصحيفة، أنه عثر على عمود في الشقة شكله غريب، و غير مفهوم الغرض منه، و بعد أن قام بتكسيره و إزالته عثر على دمية و رسالة بجانبها أرعبته و دب في قلبه الخوف من السكن في ذلك المنزل الجديد و استدعى السمسار الذي عرض عليه شراء ذلك المنزل . 

أشار السمسار إلى أن ذلك المنزل كان مغلقا منذ عام 1961، و ذلك بعد وفاة جميع أفراد الأاسرة التي كانت تسكن فيه، و كانت الوفاة بشكل غامض و لم يرغب أي شخص شراء أو استئجار ذلك المنزل رغم مساحته الكبيرة و موقعه الممتاز .

الشاب اوضح أنه عثر على ورقة مكتوبة بخط اليد بجوار الدمية التي عثر عليها في المنزل، و كلماتها  زرعت بداخل الخوف و الرعب من المكوث في المنزل. 

ذكر الشاب ان نص الرسالة التي عثر عليها كان “ لقد قتلت سكان هذا المكان نظرا لأنهم كانوا يغنون بأصوات كانت تثير إشمئزازي و لم أرغب في أن أكمل معهم وقتا أكبر، و إذا كنت مالكا جديد لهذا المنزل أنصحك بأن تغادر لأنك لن تتحمل ” . 

شاب رسالة رسالة تهديد منزل ورثة دمية

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