أبرز تصريحات السيسي بجلسة الأمم المتحدة: الإرهاب أكبر التحديات أمام البشرية.. النيل شريان التنمية.. مصر تعاني من الفقر المائي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل هامة للعالم خلال كلمته بـ جلسة أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، منها ما يخص القضية الفلسطينية والوضع فى المنطقة، وفى هذا التقرير أبز ما قاله الرئيس السيسي:

الرئيس السيسي: الإرهاب أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب أكبر التحديات التى تواجه البشرية في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن مصر تؤكد أنه لايمكن القضاء على الإرهاب دون مواجهة الفكر المتطرف، والأمر لايقتصر على المواجهة الأمنية فقط .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، أن مواجهة الإرهاب يستلزم تعاونا دوليا لمحاسبة الدول التي ترعي الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن له، موضحا أن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، والإنسان المصري يأتى فى القلب من منظومة التنمية الشاملة.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان بناء على تشاور مجتمعي وبمشاركة المجتمع المدني، لافتا إلى أن مصر أكدت مرارا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل لحل عادل لـ القضية الفلسطينية.



الرئيس السيسي: مصر تعاني من الفقر المائي.. والنيل شريان التنمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعد من أكثر الدول جفافا ويظل شعبها تحت الفقر المائى، وأن نهر النيل يشكل شريان رئيسي للتنمية وجودها، مؤكدا أن مصر لجأت لمجلس الأمن للإطلاع بمسئوليته في ملف سد النهضة، ودعم وتعزيز جهود الوساطة الأفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين والدول الصديقة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الأفريقي وتعتز به كثيرا، موضحا أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمصير طرف آخر .

وأشار، إلى أن مصر تأمل في التوصل لاتفاق قانوني بملف سد النهضة فى أسرع وقت تلافيا لحدوث أضرار جسيمة لمقدرات الشعبين المصري والسوداني، مضيفا أنه لابد استخدام مبدأ العادل والمنصف وقانونية دولية صلبة بشأن الموارد المائية المشتركة للأنهار الدولية.

السيسي يطالب بـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أكدت مرارا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط، دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التى كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية، وذلك عبر التفاوض استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصـمتها "القــــدس الشرقية" من هذا المنطلق، تؤكد مصر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى ۲۰ مايو ۲۰۲۱ كما تدعو مصر المجتمع الدولى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطينى وإيصال المساعدات الإنسانية إليه وحث الأطراف المانحة على دعم وكالة "الأونروا" تمهيدا للقيام بعملية إعادة الإعمار فى قطاع "غزة" أخذا فى الاعتبار ما أعلنته مصر من تخصيص "500" مليون دولار لإعادة الإعمار.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهودا حثيثة فى إطار من احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتدرك الدولة المصرية تماما، أن الإنسان المصرى يأتي فى القلب من منظومة التنمية الشاملة، التى تحرص على تنفيذها إعلاء لكرامته وضمانا لحقوقه وحرياته.

السيسي: مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهودا حثيثة فى إطار من احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتدرك الدولة المصرية تماما، أن الإنسان المصرى يأتي فى القلب من منظومة التنمية الشاملة، التى تحرص على تنفيذها إعلاء لكرامته وضمانا لحقوقه وحرياته.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بـ جلسة أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن : " لقد عكست منظومة حقوق الإنسان مؤخرا فى مصر، تطورا جليا اتصالا بما يتضمنه الدستور المصرى وتعديلاته.. من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصلة ولعل "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التى أطلقتها مصر منذ أيام بناء على تشاور مجتمعى وبمساهمة المجتمع المدنى هى خير دليل على المقترب الشامل والبناء الذى تنتهجه بلادى إزاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان".

السيسي للأمم المتحدة: نهر النيل شريان الوجود لـ مصر





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعترف بحقوق أشقائها في التنمية، ومصر من أكثر الدول جفافا ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ، وهو ما يفسر القلق العرام للمواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي .

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "كان هناك مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان ظهر فيها تعنت ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة".

وتابع السيسي: "هناك اختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع، بما بات ينذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة".

«السيسي»: متمسكون باتفاق شامل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.. فيديو





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات أخرى ذات خصوصية، مؤكدا أن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الأفريقي.



وأضاف الرئيس، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 ، إنه لا غني عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع، مؤكدا ان المفاوضات حول سد النهضة شهدت تعنتًا، ومصر لجأت لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في الملف.



وأوضح “السيسي”، أن مصر مازالت تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن باتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد .

السيسي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أكدت مرارا أنه لاسبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل لحل عادل لـ القضية الفلسطينية .

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية لـ الشعب الفلسطيني تمهيدا لعملية إعادة إعمار غزة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لاغني عن إعلان مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذي لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد.

الرئيس السيسي : لا يمكن القضاء على الإهاب إلا بمواجهة الفكر التكفيري





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يمكن القضاء على الإهاب إلا بمواجهة الفكر التكفيري، مؤكدا أن تلك الجهود لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط .



وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أننا نعمل على تجفيف منابع الإرهاب، مشيرا إلى أننا نعمل على أن يكون هناك تعاون دولي.

وتابع الرئيس: أود أن أؤكد على أنه يجب أن تلتزم كافة الدول بالقانون الدولى، ونشدد على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم على الدول التى ترعي الارهاب والارهابيين وتسهل انتقالهم عبر أراضيها.

السيسي: لا سبيل فى استقرار الشرق الأوسط دون التوصل لـ حل القضية الفلسطينية





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدستور المصري يضمن الحريات و الحقوق للمواطنين، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام بناء على تشاور مجتمعى هى خير دليل على المقترب الشامل والبناء التى تنتهجها مصر تجاه قضايا حقوق الإنسان.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بـ جلسة أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن انتخاب مصر لـ رئاسة الدورة الحالية " 15" للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، يكلل الأسهام المصري الفاعل فى هيكل الأمم المتحدة فى بناء السلام منذ بنائه فى 2005.



ولفت إلى أنه لا سبيل فى استقرار الشرق الأوسط دون التوصل لـ حل عادل وشامل لـ القضية الفلسطينية، التى كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية.