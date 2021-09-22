بشرى سارة.. جدولة لمواعيد صرف المرتبات لكل الوزارات والهيئات

كشف الدكتور محمد إبراهيم مدير وحدة الميكنة بوزارة المالية، تفاصيل وضع جدولة لمواعيد صرف المرتبات لكل الوزارات والهيئات تيسيرا على المواطنين.

وأكد محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هذا الأمر الهدف منع التكدس على ماكينات الـ ATM وتسهيل عملية قبض الرواتب، مشير الي أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التيسير على المواطن في صرف الراتب.

وتابع الدكتور محمد ابراهيم مدير وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن لن نؤخر صرف الرواتب، بل سنقدم المواعيد للبعض بهدف التيسير على المواطنين، مشير الي أننا نعمل على فكرة الشمول المالي وتسجيل عمليات صرف الرواتب بطريقة إلكترونية بهدف راحة العاملين والمواطنين.



فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بدءًا من اليوم 21 سبتمبر الحالى صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري، وقد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية صرف مرتبات شهر سبتمبر؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أضاف أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢١، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس ٢٢ و٢٣ إضافة إلى أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ من الشهر ذاته.