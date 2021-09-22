عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة.. جدولة لمواعيد صرف المرتبات لكل الوزارات والهيئات

أموال
أموال

كشف الدكتور محمد إبراهيم مدير وحدة الميكنة بوزارة المالية، تفاصيل وضع جدولة لمواعيد صرف المرتبات لكل الوزارات والهيئات تيسيرا على المواطنين.

وأكد محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هذا الأمر الهدف منع التكدس على ماكينات الـ ATM وتسهيل عملية قبض الرواتب، مشير الي أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التيسير على المواطن في صرف الراتب.

وتابع الدكتور محمد ابراهيم مدير وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن لن نؤخر صرف الرواتب، بل سنقدم المواعيد للبعض بهدف التيسير على المواطنين، مشير الي أننا نعمل على فكرة الشمول المالي وتسجيل عمليات صرف الرواتب بطريقة إلكترونية بهدف راحة العاملين والمواطنين.


فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بدءًا من اليوم 21 سبتمبر الحالى صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري، وقد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية صرف مرتبات شهر سبتمبر؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أضاف أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢١، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس ٢٢ و٢٣ إضافة إلى أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ من الشهر ذاته.

محمد ابراهيم صرف الرواتب اخبار التوك شو منع التكدس وزارة المالية

موضوعات متعلقة

المالية: صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

ترشيحاتنا

هاني سلامة: دويتو "أصحاب ولا بيزنس" كان في فرح ابن مصطفى قمر

في ذكرى رحيل يوسف عيد .. أبهر أحمد زكي وابنه فنان معروف

دعاء الرزق الذي لا يرد .. مكتوب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -9-2021

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22- 9- 2021.. والقنوات الناقلة

في غرفة سرية.. موظف أمن يتلذذ بتعذيب المرضى داخل مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ