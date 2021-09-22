تحميه من التلف .. أطعمة للحفاظ على صحة الكبد

أطعمة عديدة مهملة تعمل على الحفاظ على صحة وظائف الكبد يمكن تجربتها من مطبخك فهى غنية بمضادات الأكسدة والكالسيوم ولها خصائص مضادة للألتهابات إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع هيلث

1. الخضر الورقية

يمكن أن تحمي الخضار الورقية الخضراء الكبد من الأكسدة والأمراض الأخرى. تحتوي الخضراوات ، مثل الكرنب والسبانخ والخس والفجل الأخضر والخردل الأخضر وما إلى ذلك ، على كميات جيدة من الفيتامينات A و C و K والكالسيوم ومضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات

يمكن أن يساعد استهلاك الخضر الورقية في حماية الكبد من تطوير الكبد الدهني

2. الأفوكادو

هذه الفاكهة المليئة بالزبدة والمكسرات لها العديد من الفوائد الصحية ، ومن بينها حماية الكبد. الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة للأفوكادو يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر وتمنع تلف الكبد .

يمكنك تناول من 2-5 شرائح من أفوكادو ، 2-3 مرات في الأسبوع.

3. ليمون

تعود التأثيرات الوقائية الكبدية لعصير الليمون إلى فيتامين (ج) ومحتواه من المعادن. تشير دراسة أجريت على الفئران في مجلة Biomedical Research إلى أن تناول عصير الليمون يمكن أن يساعد في تقليل إصابة الكبد

4. الهليون

يعتبر الهليون مصدرًا ممتازًا للفيتامينات A و C و E و K والفولات والكولين والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والألياف الغذائية .

وجد علماء من جامعة جيجو الوطنية ، كوريا ، أن براعم وأوراق الهليون الصغيرة يمكن أن تساعد في قمع نمو خلايا الكبد السرطانية وتقليل الإجهاد التأكسدي

جرعة الهليون لكبد صحي

تحدث إلى طبيبك لتحديد كمية الهليون التي يمكنك تناولها في الأسبوع.

5. الجوز

الجوز غني بالدهون الصحية التي لها خصائص مضادة للالتهابات. في إحدى الدراسات ، تم استكمال الفئران عالية الدهون التي يسببها النظام الغذائي بالجوز. ساعد في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الكبد

6. الكرنب الأحمر

يمكن أن يساعد الملفوف الأحمر في السلطات في حماية الكبد. أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلص الملفوف الأحمر قلل من إصابة الكبد بسبب الإجهاد التأكسدي .

7. الطماطم

الطماطم الحمراء مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التهاب الكبد وإصابته والحماية من سرطان الكبد. أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن مكملات مستخلص الطماطم يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر تلف الكبد .