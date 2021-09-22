آخرهم آيتن عامر .. هؤلاء النجوم تعرضوا للتهديد بالقتل

رسائل التهديد التي يتلقاها عدد من نجوم الفن من مجهولين تجعلهم يعيشون حالة من التوتر حتى وإن كانوا يعلمون بداخلهم ان الكثير من هذه الرسائل لا تخرج عن كونها تهديدا لا غير .

آخر هؤلاء الفنانين كانت الفنانة آيتن عامر والتى أعلنت عبر حسابها بالفيسبوك عن تلقيها رسائل تهديد من خارج مصر .

وكتبت آيتن عامر عبر الفيسبوك :" "هو انتوا مش قادرين تبعتولى رسايل التهديد من جوة مصر عشان عارفين ان ليها كبير وفيها قانون، فبتجيبوا أرقام من برة مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دى!! .. طيب يلا بينا بقا".

وتابعت قائلة: "البلد دى بلد قانون واللى ماشي صح وليه حق حياخده لو كان عند مين، لا منصب بينفع ولا فلوس. صوت الحق عالى ومسموع وحتى لو عرفتوا تسكتوا شوية ناس تمامهم فلوس فى ٤ مش هتقدروا عليهم.. وكله هيبان الحق هيظهر هيظهر .. اللى معاه ربنا بيمشي على المايه".

ايتن عامر

أصالة

لاحقت الفنانة السورية أصالة رسائل تهديد من أبناء بلادها المختلفين معها في بعض الآراء. وجعلها ذلك تشعر بالضيق والتوتر.

أصالة

إيناس الدغيدي

تهديدات القتل التي تلقتها إيناس الدغيدي كانت من جماعات تدعي الجهاد وكان السببَ في هذه التهديدات آراءَها الجريئةَ التي عادةً ما تصرِّح بها.

ايناس الدغيدى

سعاد حسنى

لجأت الفنانة سعاد حسني، إلى رجال الشرطة، خوفًا من ملاحقة أحد الأشخاص لها، وتهديدها بالقتل، وبالفعل تم إلقاء القبض على هذا الرجل، الذي أكد أنه هدد السندريلا بالقتل من فِرط إعجابه بها وأصبحت تمثل له كل حياته ولا يستطيع الاستغناء عنها.

سعاد حسنى

كريم عبد العزيز

واجه الفنان كريم عبدالعزيز، أزمة كبيرة مع إحدى المعجبات التي هددته بالقتل إذا لم يتزوجها، وأرسلت له خطابات تهديد بالاعتداء عليه بسكين وقتله، الأمر الذي أدخله في دوامة من الرعب خوفًا على أسرته، حتى تم القبض على هذه المعجبة، واتضح أنها مصابة بمرض نفسي.