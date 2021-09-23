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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مصنوعة من الجلد النباتي.. 4 شركات بريطانية تقدم مفهوم أورا الكهربائي

أورا الكهربائية
أورا الكهربائية

قامت 4 شركات بريطانية بتقديم مفهموم مستقبلي لسيارة "أورا" ذات المقعدين والسقف المكشوف، لتكون صديقة للبيئة وصفرية الانبعاثات الكربونية.

 

وفقا لموقع "موتور أوثوريتي" المتخصص في السيارات، شارك في مشروع أورا شركة Astheimer التي تولت تصميم الهيكل الخارجي وشركة Potenza Technology التي زودت أورا بالبطاريات والمحركات الكهربائية وهي مكونة من بطاريتين بقدرة 44 كيلو وات في الساعة بسعة إجمالية تبلغ 88 كيلو وات في الساعة، يتم تثبيت حزمة بطارية واحدة في مقدمة السيارة، والبطارية الأخرى في أسفل السيارة ، مما يمنح أورا توازنًا للوزن ويحسن التحكم، فيما قامت شركة BAMD Composites بتطوير ألواح الهيكل الداخلي المصنوع من مواد صديقة للبيئة، فيما قامت شركة   Conjure بالاعتناء بالتقنيات التكنولوجية الحديثة المدمجة، ومن ضمنها Spark EV لإدارة شحن البطارية بشكل فعال، كما أنها إنها أول سيارة بريطانية تستخدم نظام التشغيل Android Automotive OS، وتستخدم شاشة عرض ذاتية التسوية ومثبتة على عجلة القيادة لتوفير معلومات القيادة الرئيسية، مثل الطقس والمدى التشغيلي.

 

وأوضح الموقع المتخصص في السيارات، أن مكتب مركبات الانبعاثات الصفرية الحكومي قام بتمويل صناعة النموذج الاختباري لـ أورا وذلك تماشيا مع السياسات البريطانية المشجعة للتحول من سيارات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية، على الرغم أنه من غير المتوقع أن يتاح مفهوم أورا الجديد في الأسواق قريبا.

 

يزعم صانعو الأورا أنها تقدم مدى تشغيلي 400 ميل وهي مصنوعة بالكامل من ألواح ألياف مركبة طبيعية صديقة للبيئة وأقمشة منسوجة، مما يجعلها أخف وزنًا بكثير من نظيراتها من السيارات التقليدية، تم ابتكار هذه المواد من قبل خبراء المملكة المتحدة BAMD Composites ، وتتميز السيارة أيضًا بتصميم داخلي من الجلد النباتي المستدام.

أورا صديقة للبيئة الانبعاثات الكربونية سيارات كهربائية

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