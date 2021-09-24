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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. عودة ياسمين عبد العزيز تعود إلى مصر.. وتصدر دنيا بطمة وريهام حجاج تريند جوجل

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار الفنية المحلية والعالمية أبرزها عودة ياسمين عبد العزيز إلى مصر وأبرز أزمات الوسط الفني خلال 24 ساعة، وتصدر دنيا بطمة وريهام حجاج تريند جوجل.

عودة ياسمين عبد العزيز إلى مصر بعد شفائها

عادت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مصر منذ ساعات بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية. 

وكشف موقع صدى البلد منذ أيام حقيقة الصورة المتداولة للنجمة  ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي والتي يزعم البعض أنها جديدة والظهور الأول لها بعد العملية .

أزمات الوسط الفني خلال 24 ساعة.. قلب مفتوح وعكاز وحادث سير وحالة إغماء

أبرزها حادث عائلة الفنان حمادة هلال، شهد الوسط الفني خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المرتبكة، وتعرض بعضهم للإصابة بأمراض ودخول العمليات وحوادث مختلفة. 

تغيير ملامح دنيا بطمة يربك متابعيها على انستجرام

مازالت الصور التي تشاركها الفنانة المغربية دنيا بطمة مع متابعيها على حسابها بتطبيق انستجرام، تربكهم وتضعهم في حيرة من أمرهم بعد تغير شكلها كثيرا

سهير جودة تغادر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا بعد ساعات من مفيدة شيحة

أعلنت الإعلامية سهير جودة، انتهاء رحلتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، بعد ساعات من إعلان الإعلامية مفيدة شيحة مغاردتها للبرنامج ذاته.
وكتبت سهير جودة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد.. يوليو 2011- سبتمبر 2021».

رسائل حب ريهام حجاج وزوجها تلفت أنظار رواد السوشيال ميديا

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل الحب التي حرصت الممثلة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة على إبرازها على حساباتهم على انستجرام. 

حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارس شخصي.. وتفاصيل حالتها الصحية

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين حقيقة زواجها من حارس شخصي، بعد انتشار صورتهما على السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية. 

وقالت سوزان تميم في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن هذا الحديث شائعة لا أساس لها من الصحة، متعجبة من مصدر هذه المعلومات الخاطئة. 

يعرض 5 نوفمبر.. تريلر جديد لفيلم كريستين ستيوارت المنتظر Spencer

طرحت الشركة المنتجة لفيلم كريستين ستيوارت المنتظر Spencer فيديو دعائي جديدة للعمل الذي حقق نجاحا كبيرا في عدة مهرجانات منها فينيسيا تظهر فيه المزيد من تفاصيله. 

فيلم Spencer الذي يخرجه بابلو لارين، تلعب فيه كريستين ستيوارت دور الأميرة الراحلة ديانا، ورحلة إنهاء زواجها من الأمير تشارلز في احتفالات عيد الميلاد. 

ياسمين عبد العزيز عودة ياسمين عبد العزيز نشرة الفن أزمات الوسط الفني سهير جودة

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