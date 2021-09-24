روسيا تعلن عن زيارة مرتقبة لـ طالبان.. والحركة ترد

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن هناك زيارة مرتقبة لوفد من حكومة طالبان إلى موسكو قريباً.

قال ذبيح الله مجاهد، نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن الحكومة قد تطلب المساعدة من دول صديقة للحصول على مقعد بالأمم المتحدة.

وأضاف مجاهد، في حديث مع مراسل "نوفوستي": "نعم، لم لا.. الدول الأخرى القريبة منا، مثل قطر وغيرها من الدول التي دعمتنا في الأوقات الصعبة، يمكن أن تقوم بدور الوسيط أو تلعب دور صلة الوصل، ويمكن أن تساعدنا في الحصول على مقعد في الأمم المتحدة".

وتابع مجاهد القول: "هذا حقنا، ونحن نرحب بأية دولة يمكنها مساعدتنا في ذلك".



وشدد ذبيح الله مجاهد، على أن طالبان، لم تستلم حتى الآن، الرد من الأمم المتحدة، بخصوص تعيين سهيل شاهين كممثل دائم لأفغانستان في هذه المنظمة الدولية.

وقال مجاهد: "من جانبنا، تم تعيين السيد سهيل شاهين في منصب ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة.. نحن ننتظر ردهم لم نتلق هذا الرد حتى الآن. نحن ننتظر".