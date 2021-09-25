شراكة جديدة بين أودي و سائق الراليات الأسطوري كين بلوك

اعلنت شركة أودى للصناعة السيارات الالمانية العالمية ، عن شراكة جديدة مع النجم العالمى و سائق الراليات الأسطوري كين بلوك ، كسفير دعائى جديد للشركة .

واضافت أودي ان سائق الراليات الأسطوري كين بلوك ، قام بقيادة عدد من سيارات أودي الكلاسيكية ، ثم التركيز على السيارات الكهربائية على سبيل الدعاية والتعاون الاحترافي مع العلامة.

ونشرت شركة أودى ، مقطع فيديو جديد لسائق الراليات الأسطوري كين بلوك ، تفحص من خلاله النجم العالمى بعض الموديلات الأيقونية في تاريخ أودي .

بالاضافة الى قيادته الشخصية لأودي سبورت كواترو S1 وأودي إي ترون فيجن جران توريزمو ضمن نماذج فريدة أخرى.

وقال سائق الراليات الأسطوري كين بلوك : " أودي هي العلامة التي أشعلت عواطفي لسباقات السيارات.. وأشعر بحماس كبير لبدء هذا الفصل الجديد من حياتي المهنية والتعاون مع أودي لتطوير مشاريع مبتكرة في مجال التنقل الكهربائي " .

واضاف بلوك: " فوجئت بالفعل من تجربة أودي RS إي ترون جي تي الكهربائية.. تصميمها مذهل ومتقن في التفاصيل وتجربة القيادة كانت ممتعة للغاية، والسيارة سريعة لدرجة يصعب تصديقها " .