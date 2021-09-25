عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شراكة جديدة بين أودي و سائق الراليات الأسطوري كين بلوك

سائق الراليات الأسطوري
سائق الراليات الأسطوري كين بلوك

اعلنت شركة أودى للصناعة السيارات الالمانية العالمية ، عن شراكة جديدة مع النجم العالمى و سائق الراليات الأسطوري كين بلوك ، كسفير دعائى جديد للشركة .

واضافت أودي ان سائق الراليات الأسطوري كين بلوك ، قام بقيادة عدد من سيارات أودي الكلاسيكية ، ثم التركيز على السيارات الكهربائية على سبيل الدعاية والتعاون الاحترافي مع العلامة.

ونشرت شركة أودى ، مقطع فيديو جديد لسائق الراليات الأسطوري كين بلوك ، تفحص من خلاله النجم العالمى بعض الموديلات الأيقونية في تاريخ أودي .

بالاضافة الى قيادته الشخصية لأودي سبورت كواترو S1 وأودي إي ترون فيجن جران توريزمو ضمن نماذج فريدة أخرى.

وقال سائق الراليات الأسطوري كين بلوك : " أودي هي العلامة التي أشعلت عواطفي لسباقات السيارات.. وأشعر بحماس كبير لبدء هذا الفصل الجديد من حياتي المهنية والتعاون مع أودي لتطوير مشاريع مبتكرة في مجال التنقل الكهربائي " .

واضاف بلوك: " فوجئت بالفعل من تجربة أودي RS إي ترون جي تي الكهربائية.. تصميمها مذهل ومتقن في التفاصيل وتجربة القيادة كانت ممتعة للغاية، والسيارة سريعة لدرجة يصعب تصديقها " .

صناعة السيارات السيارات الكهربائية سباقات السيارات السيارات الألمانية شركة أودي النجم العالمي كين بلوك أودي سبورت

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة بسيارة شيري تيجو 7 برو في مصر

تعرف على فعاليات معرض LDX الأول لتجارب السيارات فى مصر

من بينها إسعاف.. مزاد سيارات جديد في الزقازيق |تعرف على التفاصيل

حسين مصطفى: يجب تصنيع السيارات بشرق بورسعيد باستثمارات مباشرة

محمود حماد:إعفاء السيارات الأوروبية غير بلد المنشأ من الجمارك ينهى عمليات الاحتكار

15 ألف جنيه .. زيادة الـ أوفر برايس على نيسان صنى 2022

بمناسبة العيد الوطني.. نيسان تقدم عروضا مميزة لعملائها في السعودية

هوندا تكشف عن الجيل الثاني من BR-V بالسوق الأندونيسي

ترشيحاتنا

رسالة شديدة اللهجة من مقتدي الصدر بعد أنباء التطبيع

انخفاض ملحوظ في الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

هل يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخيه لأمه؟.. الإفتاء تجيب

براءة سما المصري من تهمة سب وقذف مرتضى منصور

في اليوم العالمي للصيادلة|كيف نجحت الدولة في تحقيق نهضة عملاقة بصناعة الدواء؟

مخترعة لقاح أوكسفورد: كورونا سيصبح ضعيفا كنزلة برد عادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

دولة لم تسجل أي إصابة بـ كورونا منذ بدء الوباء.. ما الأمر؟

مجلس الوزراء: لا نقص في المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

أقاما علاقة محرمة وفسخ الخطبة.. القصة الكاملة لطعن فتاة خطيبها السابق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ