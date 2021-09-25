بعد إخضاع البلوجر واليوتيوبرز للضريبة..هل تخضع فيديوهات الطبخ للضرائب؟

تعتزم وزارة المالية خلال الفترة الحالية، اخضاع صانعي المحتوي علي شبكات الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا اليوتيوبرز والمدونين؛ لقانون الضرائب علي الدخل ضمن الاجراءات الخاصة بحصر المجتمع ضريبيا و اعادة هندسة الاجراءات الضريبية.



وقال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إن قرار المصلحة بمحاسبة صانعي المحتوي من المدونين والبلوجر، ضريبيا، يسري علي كافة المحتويات التي يقدمها المدونون علي منصات التواصل الاجتماعي سواء " فيس بوك، تويتير،يوتيوب، انسجترام، تيك توك، وغيرها" ويحقق صاحبها من ورائها أرباحا أو إيرادات.



وذكر " الجيار" لـ صدي البلد"، أنه من بين تلك الأنشطة الخاضعة للضريبة فيديوهات الطبخ و الترفيه وغيرها، مادامت تحقق أرباحا لصاحبها وبالتالي فإن أصحاب تلك الفيديوهات أو المحتويات ملتزمون بسداد الضرائب المستحقة عليهم في حال تحقيق الارباح او ايرادات عن أنشطتهم، موضحا ان الفترات السابقة سيتم اعفاءهم ولا توجد اي محاسبة عليهم.



وأوضح أن المصلحة ستبدأ مرحلة جديدة مع تلك الفئات بشرط الاسراع في التسجيل في منظومة القيمة المضافة و اخضاعهم للضريبة.



وذكر أن صانعي المحتوي علي شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد، ،لديهم اختيار طريقة واحدة من اثنين للمحاسبة الضريبية.



ذكر " الجيار" أن الطريقة الأولي تتم المحاسبة وفقا لقانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يتم خصم المصروفات من الإيرادات التي يتحصل عليها المدون أو البلوجر، ومن ثم يتم اخضاع صافي الإيراد باعتباره ربحا، لنسبة الضرائب المستحقة وفقا لقانون الضريبة علي الدخل.



وأوضح أن الطريقة الثانية تتمثل في اخضاع المدون او اليوتيوبرز لقانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برقم 152 لسنة 2020، حيث يوجد العديد من المزايا أولها أن المصلحة تتغاضي عن الفترات السابقة التي لم يتم تسجيل الممول فيها.



أشار إلي إنه يتم وضع شرائح للمحاسبة وفقا لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يسدد الممول مبلغ سنوي قيمته ألف جنيه واحد إذا كان حجم إيراده السنوي ربع مليون جنيه ، أو يسدد 2500 جنيها لمن يصل إيراده السنوي بين 250 حتي 500 ألف جنيه، و 5000 جنيها ضريبة سنوية إذا كان إيراده 500 حتي مليون جنيه واحد.

