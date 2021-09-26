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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

الكشف على 1076 مواطنا بدمياط

صدى البلد

بالتعاون بين محافظة دمياط و وزارة الصحة والسكان،تم إستئناف تنفيذ القوافل الطبية و تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بقرى المحافظة وصحة دمياط تؤكد توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٧٦ مواطنا بالعبيدية.

 من جانبه  واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة بقرية العبيدية بمركز فارسكور ، تردد عليها ١٠٧٦مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٢٨حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات أخرى ، بالإضافة إلى إجراء ٣١٦ تحليل معملى و فحص ٢٥حالة بالأشعة و ٢٢حالة أخرى بإجراء السونار، هذا إلى جانب، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ضمن فعاليات القافلة.

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