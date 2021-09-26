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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مشكلة بهواتف آيفون 13 برو تظهر في ساعات قليلة من شرائها.. 5 ميزات جديدة يحصل عليها مستخدمو واتسآب قريبا

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فى الآتى.

 

تويتر تضيف ميزة جديدة إلى Spaces.. تعرف عليها

أضاف موقع تويتر Twitter، علامات الموضوعات Topics إلى ميزة المساحات Spaces، حتى يتمكن المضيفون من وضع علامة على المساحات الخاصة بهم مع ما يصل إلى ثلاثة مواضيع ذات صلة.

 

بعد إطلاقها بيومين.. ظهور مشكلة بهواتف آبل الأغلى سعرًا iPhone 13 Pro

أطلقت شركة آبل Apple، يوم الجمعة الماضية، تشكيلة هواتفها الأحدث آيفون 13، وتعد إحدى الميزات الرئيسية التي تقدمها هواتف الشركة الرائدة 13 Pro و 13 Pro Max هي شاشات ProMotion بمعدلات تحديث متغيرة يمكن أن تصل إلى 120 هرتز.

 

3 هواتف ذكية متوقع إطلاقها خلال أيام.. أبرزها Galaxy M52 من سامسونج

تستعد شركة سامسونج، والعديد من العلامات التجارية، لإطلاق هواتف ذكية جديدة في الهند يوم 28 سبتمبر الجاري.

 

أسهل طريقة لـ تشغيل برامج جوجل على هواتف هواوي

طريقة تشغيل برامج جوجل على هواتف هواوي، يبحث عنها مالكو الأجهزة المحرومة من خدمات الشركة الأمريكية الشهيرة، بسبب الحظر الأمريكي المفروض على عملاقة التقنية الصينية، فإذا كنت لا تجد أي من خدمات Google، على هاتفك إليك طريقة تشغيل برامج جوجل على هواتف هواوي.

 

الكشف عن مواصفات هواتف موتورولا Motorola G Pure و Moto E40

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتفين ذكيين جديدين قريبا، حيث كشفت بعض التسريبات مواصفات كلا من هاتفي Moto G Pure و Moto E40.

 

بإمكانات قوية ومعالج كوالكوم.. تعرف على مميزات أول هاتف ذكي 5G في العالم

انتشرت بشكل كبير هواتف ذكية متطورة تدعم شبكة الجيل الخامس 5G، خلال السنوات الماضي، ولكن مرت أكثر من عامين ونصف منذ إطلاق أول هاتف 5G، ولكن هل تتذكر ما هو؟.

 

5 ميزات جديدة يحصل عليها مستخدمو واتسآب قريبا

يعمل تطبيق واتسآب WhatsApp، على مجموعة جديدة من الميزات التي من المتوقع إطلاقها في المستقبل القريب، حيث تخطط الشركة لإضافة خيار جديد لميزة آخر ظهور على التطبيق، وميزة أخرى أخرى لاخفاء المحادثات، بالإضافة إلى صفحة معلومات للمجموعات معاد تصميمها.

 

لحماية صورك ومعلوماتك من المتطفلين.. إليك كيفية قفل ملفك الشخصى على فيس بوك

بصفته أكبر شبكة اجتماعية في العالم، فإن فيس بوك Facebook ليس مكانا جيدا للاحتفاظ بالمزيد من الصور والمعلومات الشخصية مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني، ففي هذه الحالة ستكون معلوماتك كلها مكشوفة على شبكة الإنترنت.

 

يدعم قلم S Pen.. صور مسربة تكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

كشفت مجموعة صور ثلاثية الأبعاد، تصميم هاتف سامسونج Samsung الرائد القادم  Galaxy S22 Ultra، وتأتي العروض المصورة من مصدر تسريبات موثوق به والمعروف باسم  OnLeaks.

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