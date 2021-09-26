إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورا امنيا لجميع المديريات التعليمية والمدارس ، بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، شددت خلالها على ضرورة تفعيل عددا من الاجراءات الامنية و الوقائية للحفاظ على امن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية.
تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة
- اعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الارواح والمنشآت والتأكد من وجود وتنفيذ خطط تأمين المدارس وخطط الطوارئ والاخلاء بهدف تفعيل دور ادارة الازمات والكوارث
- قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية طابور الصباح ، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب
- تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية او ممارسي الانشطة المدرسية بمختلف انواعها والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهاءها.
- ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة ، وفي حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم او توفير بديل
- إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.
- تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم او يومين فقط لمقابلة اولياء الامور من خلال لجنة الحماية المدرسية ، وذلك لمتابعة ابنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية
- عدم السماح بدخول السيارات بجميع انواعها وكذلك الدراجات البخارية “الموتوسكلات” إلى أفنية المدارس
- التنسيق مع مسئولي المباني او هيئة الابنية التعليمية للتأكد من وجود اغطية لغرف الصرف الصحي (بالوعات المجاري) بالمدارس ، وخلو المدرسة من التوصيلات الكهربائية العشوائية وخاصة الموصلة بأجهزة تبريد المياه ، منع تركيب مراوح بأسقف الفصول واستبدالها بمراوح جانبية ، والعمل على تركيب مصبعات حديدية على الشبابيك واسوار والطرقات بالادوار العليا ، حفاظا على أرواح الطلاب واستقرار العملية التعليمية
- التنسيق مع رؤساء الاحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ، وازالة الباعة الجائلين ورفع القمامة والمخلفات التي قد توجد في محيط وبجوار المنشآت التعليمية ، ومنع اقامة اكشاك او اماكن انتظار بجوار اسوار المدارس حتى لا تعوق عملية الدخول والخروج حفاظا على امن وسلامة الطلاب
- في حالة العثور على جسم غريب والاشتباه فيه ، لابد من عدم الاقتراب منه والابلاغ الفوري لادارة الحماية المدنية للتعامل معه والتأكد من مدى فاعليته من عدمه حرصا على سلامة وامن الطلاب والمنشآت التعليمية
- التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة في المدارس تأمينا لها ضد اخطار السرقة وامال التخريب
- تفعيل الاجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الامراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها ، وكذا التأكيد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى المنشآت التعليمية
- بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الارهاب الفكري بكافة اشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من اجل الوطن والحفاظ على الهوية الوطنية
- سرعة الابلاغ عن اي معوقات قد تحدث اثاء اليوم الدراسي واخطار غرفة عمليات الادارة التعليمية والمديرية والوزارة