إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورا امنيا لجميع المديريات التعليمية والمدارس ، بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، شددت خلالها على ضرورة تفعيل عددا من الاجراءات الامنية و الوقائية للحفاظ على امن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية.

تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة