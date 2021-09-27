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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مي مصطفى توجه رسالة شكر لبرنامج بنت البلد

نشوى مصطفى - مي مصطفى
نشوى مصطفى - مي مصطفى

عبّرت المطربة مي مصطفى، عن سعادتها باستضافتها  في برنامج “بنت البلد” للفنانة نشوى مصطفى.

 

ونشرت صور من البرنامج وعلقت قائلة: “النهارة كانت من أجمل الحلقات مع الجميلة اوي قلبآ وقالبآ الفنانة #نشوي_مصطفي شكرا جدا ليكي ولكل طاقم عمل برنامج #بنت_البلد وشرف ليا وجودي معاكي النهاردة  #مي_مصطفى #قصة_نجاح #صدي_البلد2”.

 

يذكر أن أحدث أعمال مي مصطفى أغنية “النوايا” من فيلم “ماكو” الذي عرض في السينمات مؤخراً وحقق نجاح كبير جداً".

أغنية “النوايا”  الاغنية  الرسمية لفيلم ماكو، وهي من غناء مسلم، مصطفى شكري، مي مصطفى، كلمات والحان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمي.

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تقول كلمات الأغنية : " النوايا قصاد مرايا عاكسه شر مالوش نهاية .. ‎والقلوب خافياه .. ‎جوه كل حد فينا طاقة كره ولاعبه بينا .. ‎وصورة مش صافيه .. في يوم هتصادف المواقف كله قدام بعض واقف .. واللحظة دي كافيه .. ‎تكشف الي ملوش امان والخسران في الامتحان .. مستواه هيبان”.

 

يشار إلى أن الإعلان الرسمي لفيلم "ماكو" تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد طرحه بعدة أيام، وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.


وفي سياق متصل، بدأ عرض فيلم" ماكو" جماهيرياً  بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة “سالم إكسبريس” الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة. 


الفيلم إنتاج “بيراميدز” للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامى.

مي مصطفى المطربة مي مصطفى بنت البلد نشوى مصطفى النوايا ماكو مصطفى شكري

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