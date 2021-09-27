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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بمذاق لا يقاوم.. بيكاتا المشروم ب3 طرق لأمهر الشيفات

صدى البلد

 البيكاتا بالمشروم من الوصفات السهلة السريعة التى يمكن تحضيرها فى مطبخك إليك وصفات سهلة وسريعة لتحضير البيكاتا بالمشروم ب3 طرق سريعة لتحضير البيكاتا أختارى الطريقة التى تناسبك 

مقادير وصفة البيكاتا بالمشروم لايت


- نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح ستيك رفيعة

 ربع كيلو من المشروم الطازج

 كيس ديمي جلاس صوص جاهز للتحضير

 ملح-فلفل اسود

 ملعقة زيت زيتون

 نصف لتر من الماء لتحضير الصوص

زي المحلات.. طريقة تحضير البيكاتا بالمشروم

سهلة و شهية .. طريقة عمل بيكاتا اللحم


طريقة تحضير وصفة البيكاتا بالمشروم لايت :

1- توضع ملعقة الزيت على الجريل  تشوى قطع اللحم بعد تتبيله بالملح والفلفل الأسود.

2- في وعاء يحضر الصوص و يمكن وضع اللحم في الصوص، ونخلطهم معا على النار لمدة 5 دقائق، أو يمكن وضع قطع اللحم في طبق التقديم مباشرة ووضع الصوص عليها في طبق التقديم.

 

طريقة علم بيكاتا اللحم للشيف نجلاء الشرشابى

المقادير

1 كوب دقيق
1/2 كيلو شرائح لحمة كندوز
1 كوب مشروم طازج
3 ملعقة كبيرة زبدة
1/2 1 كوب مرقة لحمة
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

- تبلي شرائح اللحمة و اتركيها جانبًا لمدة ساعة

- فى طاسة ضعى الزبدة و شوحي الثوم والمشروم لبضعة دقائق وفى نفس الطاسة قلبي شرائح اللحمة في الدقيق، ثم قومي بتحميرها على الجانبين على نار هادئة ..

-  أضيفي ملعقة من الدقيق وبالتدريج وأضيفي مقدار المرقة مع التقليب المستمر 

- أتركي الصوص حتى الغليان، ثم اضيفي شرائح المشروم .. قلبي المكونات، ثم اضيفي الليمون وملح وفلفل حسب المذاق.

- ضعي شرائح اللحمة في طبق التقديم وافردي عليها الصوص بالمشروم 

بيكاتا اللحم للشيف أميرة شنب 

مقادير البيكاتا

 6 قطع من الفطر وإزالة السيقان

2 ملعقة كبيرة

 زيت نباتي

ملح

فلفل أسود مطحون طازج 

أوراق البقدونس

أوراق الريحان

ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم تقريبًا

1 ملعقة ليمون

1/2 ملعقة صغيرة

 فلفل أحمر

طريقة التحضير البيكاتا 

ضعى المشروم وقلبيه لدقائق على نار متوسطة الحرارة 

 ضعى اللحم على الشواية -فى وعاء به القليل من الزبد قلبى مرة اخرى المشروم واللحم 

ضعى القليل من صوص المشروم وقلبى 

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