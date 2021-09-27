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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم الوحدات السكنية بعد تطويرها بحي الزهور بمطروح

تسليم الوحدات السكنية
تسليم الوحدات السكنية بمنطقة حى الزهور

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسليم الوحدات السكنية  لأصحاب تلك الوحدات  بالمرحلة الثانية لتطوير عمارات حى الزهور  بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح.

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حيث تم تسليم عدد 12 عمارة سكنية  بإجمالى 240 وحدة سكنية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ واشراف الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الإسكان بالمحافظة.

 

وتوجه الأهالى إلى مجلس مدينة مرسي مطروح لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات مع إحضار عقود الوحدات المخصصة لهم أو سلسلة الملكية لإنهاء الإجراءات  من خلال اللجنة المختصة بمجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

 

وتقدموا بالشكر على جهود المحافظة بالتعاون والبنك الأهلي فى تطوير  الوحدات السكنية لاستكمال للوحة السياحية والحضارية للمحافظة.

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