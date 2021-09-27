تسليم الوحدات السكنية بعد تطويرها بحي الزهور بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسليم الوحدات السكنية لأصحاب تلك الوحدات بالمرحلة الثانية لتطوير عمارات حى الزهور بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح.

حيث تم تسليم عدد 12 عمارة سكنية بإجمالى 240 وحدة سكنية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ واشراف الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الإسكان بالمحافظة.

وتوجه الأهالى إلى مجلس مدينة مرسي مطروح لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات مع إحضار عقود الوحدات المخصصة لهم أو سلسلة الملكية لإنهاء الإجراءات من خلال اللجنة المختصة بمجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

وتقدموا بالشكر على جهود المحافظة بالتعاون والبنك الأهلي فى تطوير الوحدات السكنية لاستكمال للوحة السياحية والحضارية للمحافظة.