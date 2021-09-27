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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر النحاس: سعد سمير رحل عن الأهلي لهذا السبب.. وسيعود مستقبلاً

سعد سمير
سعد سمير

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين أن سعد سمير لاعب فريق فيوتشر، لم يرحل عن الاهلي من أجل الأموال بل للمشاركة.

وقال النحاس لبرنامج «في الاستاد»، مع كريم خطاب، اليوم الاثنين، على نجوم إف إم: سعد سمير لاعب مهم، لديه تعاقد مع الأهلي لموسمين قادمين، والإصابه حرمته من المشاركة مع المارد الأحمر.

وأضاف: هو لم يرحل عن الأهلي بسبب المقابل المادي، لكنه يبحث عن فرصة، وتمت إعارته لموسمين مقبلين.

وتابع: اللاعب مرتبط بالأهلي، ولابد أن يكون كادرا في المستقبل داخل جدران النادي، وكان يميل بشكل أكبر للاستمرار مع الأهلي ولكن عندما فكرنا سويا بهدوء وجدنا أن خروجه معارا أفضل له وللنادي.

واتم: هو لم يفضل الحصول على أموال من الأهلي دون أن يشارك، فقرر أن يفيد ناديه ويفيد نفسه ويخرج للإعارة.

تامر النحاس سعد سمير فيوتشر الأهلى كريم خطاب

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