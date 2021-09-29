برلماني يكشف أولويات لجنة اللخطة بدور الانعقاد الثاني

قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حال بدء دور الانعقاد الثاني بالبرلمان سوف تستعد اللجنة لمناقشة عدد من الملفات المطروحة عليها الخاصة بالموازنة العامة ومشاريع القوانين الاخرى.

واكد “بدراوي" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك لجنة الخطة تنتظر إحالة مشروع قانون الموازنة الموحد من الحكومة بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الفترة الماضية الذى يهدف للربط الكامل للمالية العامة للدولة المصرية.

واشار عضو مجلس النواب الى أن اللجنة ستقوم ايضا بمناقشة الحسابات الختامية للسنة والموازنة الجديدة حال بداية شهر 12 المقبل، لافتا الى ان اللجنة ستقوم ايضا بمشاركة لجنة الشئون الاقتصادية في مناقشة مشروع قانون التامين الموحد.



جدير بالذكر أن مجلس النواب تستعد خلال أيام للعودة للانعقاد مجددا بعد دعوة الرئيس السيسى مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل.