لدينا مكانة وريادة.. علي جمعة: مصر ذكرت في القرآن 82 مرة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، تعليقا على تجديد الخطاب الديني، إن العالم الإسلامي مهيأ لتجديد الخطاب الديني من الناحية النظرية.

وأضاف علي جمعة، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"،: "قدر مصر يتمثل في ذكرها في القرآن الكريم 5 مرات".

وتابع علي جمعة :" عندما نحسب كافة المواقف التي ذكرت فيها مصر بالقرآن الكريم، نصل إلى أن مصر ذكرت في القرآن الكريم 82 مرة ".

وأكمل علي جمعة :" مصر تمتلك عبقرية المكان، ولا نستطيع أن نترك مكانة مصر التي قدرها الله لها، فمصر لها الريادة".

وتابع علي جمعة :" كل عصر له مصطلحاته ومفاهيمه التي تسهل طرق إيصال الأفكار"، مضيفا: "تجديد الخطاب الديني لا يعني وحي جديد أو تلاعب في الثوابت والعقائد ".

واستطرد علي جمعة :" تجديد الخطاب الديني يعني إعادة صياغة المفاهيم وإعادة ترتيب المفاهيم كي تصل المعلومات الدينية للناس ولا علاقة لتجديد الخطاب الديني بالثوابت ".

