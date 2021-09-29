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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | 718 اصابة كورونا جديدة و39 وفاة.. توفيق عبد الحميد يتعرض للنصب.. 5 أرقام قياسية لـ مو صلاح.. بركان لابالما يصل المحيط الاطلنطي

موجز الأخبار - حدث
موجز الأخبار - حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 255 ألف 658 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255658 حتى اليوم

وزير العدل: الرئيس السيسي يتابع خطة تطوير المنظومة القضائية أولا بأول

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع خطة التطوير في المنظومة القضائية أولا بأول، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس؛ كان لعرض خطة تطوير الميكنة في المحاكم.

بعد ظهوره النادر.. توفيق عبد الحميد يتعرض لعملية نصب كبيرة

فاجأ الفنان توفيق عبد الحميد متابعيه وأصدقاءه بتعليق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف من خلاله تعرضه لعملية نصب كبيرة.

مش عيب ولا حرام.. حلا شيحة ترد على تعليق الابتعاد عن الفن

ردت الفنانة حلا شيحة على كلام إحدى المتابعات لها عبر انستجرام، والتي وجهت لها تعليقًا حول الابتعاد عن الفن من عدمه بعد قرار إرتداء الحجاب.

5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وبورتو

سجّل نجمنا الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هدفين لفريقه في مواجهة بورتو البرتغالي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

محامي الزمالك يكشف إجمالي غرامات النادي في الفيفا

تحدَّث نصر عزام محامي نادي الزمالك عن إجمالي الغرامات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الفيفا. وقال “عزام” في تصريحات عبر برنامج "البريمو" عن أزمة قيد اللاعبين الجدد: "الأمور لن تكون سهلة، لأن هذه العقوبة طبقت على أندية كبيرة

ميسي يتحدث عن أول أهدافه لباريس سان جيرمان.. والتأقلم مع مبابي ونيمار

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تسجيل أول أهدافه بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال ميسي في تصريحات عقب مباراة مانشستر سيتي

الدحيل يطرح 2.5 مليون دولار راتبا سنويا على "معلول".. والأهلي يرفع عرضه

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن نادي الدحيل القطري عرض مبلغ 2.5 مليون دولار على التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لضمه بداية من الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

الترخيص للبنك الأهلي المصري بالمملكة.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 6 قرارات جديدة

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته - عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

اليوم.. الجزائر تبدأ إنتاج أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا

تبدأ الجزائر، اليوم الأربعاء، في إنتاج أول لقاح محلي مضاد لفيروس "كورونا". ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الجزائري وزير المالية أيمن عبد الرحمان...

البنك الدولي يدعم موريتانيا بـ 30 مليون دولار

قالت وزارة الاقتصاد الموريتانية إن البنك الدولي، ومن خلال الرابطة الدولية للتنمية، قدم دعما لبلاده بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

فرنسا تعلن إغلاق 6 مساجد وحل جمعيات تروج للطرف

أعلنت فرنسا أن الحكومة تبدأ إجراءات إغلاق 6 مساجد وحل عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للتطرف الديني.

كارثة| حمم بركان لا بالما تصل المحيط الأطلسي.. شاهد

وصلت الحمم البركانية من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية إلى المحيط الأطلسي مساء الثلاثاء، بعد 9 أيام من بدء تدفقها على الجزيرة.

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا جديدًا أسرع من الصوت

أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجارب بإطلاق صاروخ جديد، الثلاثاء، تفوق سرعته سرعة الصوت، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

جورج دبليو بوش يستقبل حفيده الرابع

أنجبت باربرا بيرس بوش، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق، طفلها الأول من زوجها كريج كوين؛ لينضم الحفيد الرابع إلى عائلته.

أمريكا تقدم 37 مليون دولار لخدمة التعليم للدول الأكثر تضررا

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده ستقدم 37 مليون دولار كمساهمة جديدة في برنامج " التعليم لا يمكن أن ينتظر".

مصر فرنسا وزارة الصحة الرئيس السيسي فيروس كورونا تطوير المنظومة

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