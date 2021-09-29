حدث ليلا | 718 اصابة كورونا جديدة و39 وفاة.. توفيق عبد الحميد يتعرض للنصب.. 5 أرقام قياسية لـ مو صلاح.. بركان لابالما يصل المحيط الاطلنطي

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255658 حتى اليوم

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع خطة التطوير في المنظومة القضائية أولا بأول، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس؛ كان لعرض خطة تطوير الميكنة في المحاكم.

فاجأ الفنان توفيق عبد الحميد متابعيه وأصدقاءه بتعليق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف من خلاله تعرضه لعملية نصب كبيرة.

ردت الفنانة حلا شيحة على كلام إحدى المتابعات لها عبر انستجرام، والتي وجهت لها تعليقًا حول الابتعاد عن الفن من عدمه بعد قرار إرتداء الحجاب.

سجّل نجمنا الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هدفين لفريقه في مواجهة بورتو البرتغالي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تحدَّث نصر عزام محامي نادي الزمالك عن إجمالي الغرامات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الفيفا. وقال “عزام” في تصريحات عبر برنامج "البريمو" عن أزمة قيد اللاعبين الجدد: "الأمور لن تكون سهلة، لأن هذه العقوبة طبقت على أندية كبيرة

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تسجيل أول أهدافه بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال ميسي في تصريحات عقب مباراة مانشستر سيتي

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن نادي الدحيل القطري عرض مبلغ 2.5 مليون دولار على التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لضمه بداية من الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته - عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

تبدأ الجزائر، اليوم الأربعاء، في إنتاج أول لقاح محلي مضاد لفيروس "كورونا". ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الجزائري وزير المالية أيمن عبد الرحمان...

قالت وزارة الاقتصاد الموريتانية إن البنك الدولي، ومن خلال الرابطة الدولية للتنمية، قدم دعما لبلاده بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

أعلنت فرنسا أن الحكومة تبدأ إجراءات إغلاق 6 مساجد وحل عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للتطرف الديني.

وصلت الحمم البركانية من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية إلى المحيط الأطلسي مساء الثلاثاء، بعد 9 أيام من بدء تدفقها على الجزيرة.

أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجارب بإطلاق صاروخ جديد، الثلاثاء، تفوق سرعته سرعة الصوت، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

أنجبت باربرا بيرس بوش، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق، طفلها الأول من زوجها كريج كوين؛ لينضم الحفيد الرابع إلى عائلته.

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده ستقدم 37 مليون دولار كمساهمة جديدة في برنامج " التعليم لا يمكن أن ينتظر".