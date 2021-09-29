عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يرفض عقد لقاء مع محمود عباس في الأمم المتحدة.. ما السبب؟

صدى البلد

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض طلباً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للاجتماع الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، الأربعاء، نقلاً عن مصادر أمريكية وفلسطينية، أن عباس ومساعديه استفسروا عن إمكانية عقد لقاء مع بايدن عند النظر في حضور الاجتماع السنوي.

وأضاف الموقع أن البيت الأبيض قال إن بايدن لن يعقد أي اجتماعات ثنائية أثناء وجوده في نيويورك، كما أنه غير متاح للاجتماع في واشنطن، وفقًا للتقرير، الذي قال إن هذه الرسالة ساهمت في قرار عباس بعدم مخاطبة الجمعية العامة بالتحدث عن بعد بالفيديو بدلا من الحضور شخصياً.

أمام أنظار نائبة بايدن.. طالبة أمريكية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عرقية|فيديو

فصائل وشخصيات فلسطينية تعلق على خطاب عباس أمام الأمم المتحدة

ولم يعلق البيت الأبيض على التقرير، الذي أشار إلى أن بايدن عقد عدة اجتماعات ثنائية خلال إقامته القصيرة في نيويورك.

لم يجعل بايدن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أولوية قصوى في السياسة الخارجية منذ توليه منصبه، في خطابه أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، كرر بايدن دعمه لحل الدولتين لكنه لم يدعو إلى استئناف فوري لمحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

 

وبدلاً من ذلك ، شجعت إدارته جهود "دفع السلام"، ومن المقرر أن يزور هادي عمرو، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون إسرائيل والفلسطينيين، القدس ورام الله الأسبوع المقبل، بحسب تقرير "أكسيوس".

 

في خطابه أمام الأمم المتحدة، طالب عباس إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط 1967 في غضون عام أو مواجهة تداعيات، بينما حذف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت الفلسطينيين تمامًا من خطابه أمام الجمعية العامة.

بايدن محمود عباس الأمم المتحدة رئيس السلطة الفلسطينية البيت الأبيض

ترشيحاتنا

أكبر معمر في العالم توفى وعمره 127 عاما |صورة

تونس.. قرار عاجل من قيس سعيد بشأن مستشاريه

نجاة كريم أبو زيد من الموت وتهشم سيارته على الدائري..الفنان يروى التفاصيل

السماح لـ بالغي الـ 16 عامًا بقيادة الموتوسيكل .. تفاصيل

فيسبوك لن تفرض على مستخدميها دمج واتساب وماسنجر

جيك سوليفان في القاهرة.. 4 زيارات أمريكية هامة تعكس تحسن العلاقات مع مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| بيراميدز يضم نجم الأهلي السابق والإعلان خلال أيام

تجديد حبس المتهم بالتعدي على فتاة قاصر وتصويرها في القليوبية

الدنيا كلها فيها كورونا.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

3 قرارات وتحذير .. كيف يجهز كيروش منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل "عروس أسطنبول" .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

نجا من موت محقق.. كريم أبو زيد يتعرض لحادث غريب وتهشم سيارته

أسهل طريقة لعمل أشهر أنواع حلوى المولد

ويل سميث يخطف الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية.. صور

فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

سيارات الإطفاء والإسعاف تملأ كورنيش الإسكندرية.. ماذا يحدث؟

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ