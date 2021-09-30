إزالة حالتي تعدٍ في المهد بغرب الأقصر ..صور

أعلن العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه بناءً على الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، تم رصد ٢ مخالفة تعدٍ على أرض زراعية.



وأوضح “عاشور”، أن المخالفة الأولى عبارة عن تعدٍ بعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٠٠م٢، والمخالفة الثانية تعدٍ بعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٠٠م٢ والمخالفتين بناحية حوض الـ ٩٠ إصلاح الوابورات.



وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح بإزالة رقاب الاعمدة وقطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية لضمان عدم إقامة المخالفات مرة أخرى.



وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير جمعية إصلاح الوابورات وفنيين الورشة الميكانيكية بالمركز.



يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

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