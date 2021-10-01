في اليوم العالمي للنباتيين .. فوائد هذا النظام

غالبًا ما يوصف النظام الغذائي النباتي بأنه النهج الأكثر صحة لتناول الطعام ، وتمتد فوائده إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن

اتباع نظام غذائي نباتي نظامًا غذائيًا بقدر ما هو نهج عام لتناول الطعام. ليست هناك حاجة لحساب السعرات الحرارية أو التوتر بشأن تحقيق أهداف معينة من المغذيات الكبيرة كل يوم.

يتعلق الأمر ببساطة بتناول المزيد من الأطعمة النباتية (وعدد أقل من الأطعمة الحيوانية أثناء تناولها وفي اليوم العالمي للنباتين تعرف علي فوائد النظام الغذائي.

فوائد النظام النباتي

1. النظام الغذائي النباتي قد يخفض ضغط الدم

ضغط الدم إلى زيادة مخاطر المشكلات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 ، وفقًا للجنة الأطباء للطب المسؤول

يمكن للأطعمة التي تتناولها أن تحدث فرقًا. أظهرت العديد من الدراسات أن الالتزام بنظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من ضغط الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالات. اكشف تحليل تلوي نُشر في أبريل 2014 في JAMA Internal Medicine بيانات 39 دراسة وخلص إلى أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا يعانون من انخفاض ضغط الدم في المتوسط ​​من أولئك الذين اتبعوا حمية آكلة اللحوم ، أي تلك التي تشمل النباتات واللحوم.

ووجدت دراسة أخرى نُشرت في نوفمبر 2016 في مجلة ارتفاع ضغط الدم أن النباتيين لديهم مخاطر أقل بنسبة 34٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم

النظام الغذائي النباتي قد يحافظ على صحة قلبك



تحتوي اللحوم على الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تسهم في مشاكل القلب عند تناولها بكميات زائدة. لذلك من خلال تقليل اللحوم وتحميل الأطعمة النباتية ، فأنت تفعل ذلك لصالحك.

وجدت دراسة نُشرت في أغسطس 2019 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول نظام غذائي نباتي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16 في المائة والوفاة بسبب هذه الحالة الصحية بنحو 31 في المائة.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالحد من اللحوم - عليك التأكد من أن الأطعمة النباتية التي تتناولها بدلاً من ذلك صحية. وهذا يعني تناول الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات والزيوت الصحية (مثل زيت الزيتون ) بدلاً من الأطعمة النباتية غير الصحية ، مثل الحبوب المكررة والمشروبات السكرية ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا لدراسة نشرت. في يوليو 2017 في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب

اتباع نظام غذائي نباتي قد يساعد في منع مرض السكري من النوع 2



من المعروف أن هناك صلة بين النظام الغذائي ومرض السكري من النوع 2 فالوزن عامل خطر رئيسي لأن الأنسجة الدهنية تجعل الخلايا أكثر مقاومة للأنسولين ، وفقًا لمايو كلينك.

ولكن أي نوع من النظام الغذائي هو الأفضل لتجنب مرض السكري من النوع 2؟ تشير الدراسات إلى أن النبات النباتي له فوائد . وجدت دراسة نُشرت في يونيو 2016 في PLoS Medicine أن تناول نظام غذائي نباتي مليء بالأطعمة النباتية عالية الجودة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 34 بالمائة.



النظام الغذائي النباتي قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان



إن اتباع نظام غذائي نباتي له العديد من الفوائد الصحية - ولكن هل يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان ؟

تشير الأبحاث إلى أن الإجابة قد تكون نعم. يقول المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان إن أفضل طريقة للحصول على العناصر الغذائية الواقية من السرطان ، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية ، هو اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب والفاصوليا والمكسرات والبذور وبعض الأطعمة الحيوانية .

والشيء نفسه ينطبق على الناجين من مرض السرطان. مراجعة نشرت في 2011 في إدارة وأبحاث السرطانيلاحظ أن الفوائد الوقائية موجودة ، على الرغم من أنها معتدلة (تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بحوالي 10 في المائة) ومن المحتمل أن تكون بسبب العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة النباتية ولأن تناول الطعام بهذه الطريقة يعزز الوزن الصحي.