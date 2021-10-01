عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للنباتيين .. فوائد هذا النظام

صدى البلد

غالبًا ما يوصف النظام الغذائي النباتي بأنه النهج الأكثر صحة لتناول الطعام ، وتمتد فوائده إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن  

 اتباع نظام غذائي نباتي نظامًا غذائيًا بقدر ما هو نهج عام لتناول الطعام. ليست هناك حاجة لحساب السعرات الحرارية أو التوتر بشأن تحقيق أهداف معينة من المغذيات الكبيرة كل يوم. 

 يتعلق الأمر ببساطة بتناول المزيد من الأطعمة النباتية (وعدد أقل من الأطعمة الحيوانية أثناء تناولها وفي اليوم العالمي للنباتين تعرف علي فوائد النظام الغذائي.

 

 

فوائد النظام النباتي

1. النظام الغذائي النباتي قد يخفض ضغط الدم 

 

ضغط الدم إلى زيادة مخاطر المشكلات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 ، وفقًا للجنة الأطباء للطب المسؤول 

يمكن للأطعمة التي تتناولها أن تحدث فرقًا. أظهرت العديد من الدراسات أن الالتزام بنظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من ضغط الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالات. اكشف تحليل تلوي نُشر في أبريل 2014 في JAMA Internal Medicine بيانات 39 دراسة وخلص إلى أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا يعانون من انخفاض ضغط الدم في المتوسط ​​من أولئك الذين اتبعوا حمية آكلة اللحوم ، أي تلك التي تشمل النباتات واللحوم. 

ووجدت دراسة أخرى نُشرت في نوفمبر 2016 في مجلة ارتفاع ضغط الدم أن النباتيين لديهم مخاطر أقل بنسبة 34٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم 

 

النظام الغذائي النباتي قد يحافظ على صحة قلبك


تحتوي اللحوم على الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تسهم في مشاكل القلب عند تناولها بكميات زائدة. لذلك من خلال تقليل اللحوم وتحميل الأطعمة النباتية ، فأنت تفعل ذلك لصالحك. 

وجدت دراسة نُشرت في أغسطس 2019 في مجلة جمعية القلب الأمريكية  أن تناول نظام غذائي نباتي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16 في المائة والوفاة بسبب هذه الحالة الصحية بنحو 31 في المائة. 

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالحد من اللحوم - عليك التأكد من أن الأطعمة النباتية التي تتناولها بدلاً من ذلك صحية. وهذا يعني تناول الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات والزيوت الصحية (مثل زيت الزيتون ) بدلاً من الأطعمة النباتية غير الصحية ، مثل الحبوب المكررة والمشروبات السكرية ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا لدراسة نشرت. في يوليو 2017 في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب

 

اتباع نظام غذائي نباتي قد يساعد في منع مرض السكري من النوع 2


من المعروف أن هناك صلة بين النظام الغذائي ومرض السكري من النوع 2 فالوزن عامل خطر رئيسي لأن الأنسجة الدهنية تجعل الخلايا أكثر مقاومة للأنسولين ، وفقًا لمايو كلينك. 

ولكن أي نوع من النظام الغذائي هو الأفضل لتجنب مرض السكري من النوع 2؟ تشير الدراسات إلى أن  النبات النباتي له فوائد . وجدت دراسة نُشرت في يونيو 2016 في  PLoS Medicine  أن تناول نظام غذائي نباتي مليء بالأطعمة النباتية عالية الجودة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 34 بالمائة. 


 النظام الغذائي النباتي قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان


إن اتباع نظام غذائي نباتي له العديد من الفوائد الصحية - ولكن هل يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان ؟ 

تشير الأبحاث إلى أن الإجابة قد تكون نعم. يقول المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان إن أفضل طريقة للحصول على العناصر الغذائية الواقية من السرطان ، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية ، هو اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب والفاصوليا والمكسرات والبذور وبعض الأطعمة الحيوانية . 

والشيء نفسه ينطبق على الناجين من مرض السرطان. مراجعة نشرت في 2011 في  إدارة وأبحاث السرطانيلاحظ أن الفوائد الوقائية موجودة ، على الرغم من أنها معتدلة (تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بحوالي 10 في المائة) ومن المحتمل أن تكون بسبب العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة النباتية ولأن تناول الطعام بهذه الطريقة يعزز الوزن الصحي.

النظام الغذائي فقدان الوزن في اليوم العالمى الفواكه النظام النباتي الفواكه والخضروات

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. فيديو لـ إحباط الداخلية مخططا لإعادة إحياء نشاط الإخوان.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات شديدة على إثيوبيا.. ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

مواعيد حضور وانصراف طلاب المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد

بنسبة تخفيض 98%.. المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب غدا من كافة المحطات

دعاء يوم الجمعة مفاتيح الجنان .. داوم عليه

صور تجسسية تكشف عن مازيراتي جران توريزمو 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

حكاية السهرة.. كيف بدأت قصة أغنية قل للمليحة في الخمار الأسود؟

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ