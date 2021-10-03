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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| كوكب الزهرة يصل إلى أبعد مسافة من الشمس.. اليوم .. رابط تنسيق الجامعات الأهلية وموعد غلق باب التقديم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

12 أكتوبر.. "الأخطاء الشائعة بالبحوث العلمية" دورة تدريبية بجامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

مكتب التنسيق 2021.. رابط تنسيق الجامعات الأهلية وموعد غلق باب التقديم

مكتب التنسيق 2021.. أعلن مكتب تنسيق القبول الجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، عن استمرار فتح باب التسجيل لرابط تنسيق الجامعات الأهلية لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى.

 

لطلاب الثانوية العامة الجدد.. اعرف أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن إمكانية تحويل طلاب الأقاليم، إليها؛ وذلك من خلال مكتب التحويل في الطابق الثاني من المدينة الجامعية، أو من خلال موقع التحويل عبر الرابط التالي www.eservices.cu.edu.eg          

 

فتح تقليل الإغتراب للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 اليوم..عبر هذا الرابط  

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، و طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ، وفى حدود النسبة المقررة (10%)  وفقاً للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من غدا الأحد الموافق 3/10/2021  حتى يوم الأربعاء الموافق  6/10/2021  عبر موقع التنسيق.

 

تجارة جامعة عين شمس تعلن عن تعليمات للطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري عن  نتيجة اسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة .

     

كوكب الزهرة يصل إلى أبعد مسافة من الشمس.. اليوم

نشهد اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر، أول الظواهر الفلكية لهذا الشهر حيث يصل كوكب الزهرة إلى الأوج أي يكون الكوكب عند أبعد نقطة من الشمس ويكون على مسافة 0.73 وحدة فلكية (109,206,446 كيلومتر) وذلك خلال دوران الكوكب حول الشمس والذي يستغرق  225 يوما ليكمل دورة واحدة حولها.

 

 

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