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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اكيورا تشوق الجمهور لـ انتيجرا 2023 .. فيديو

أنتيجرا موديل 2023
أنتيجرا موديل 2023

كشفت العلامة التجارية اليابانية أكيور عن فيديو قصير وصورة تشويقية لسيارتها الفارهة المنتظرة أنتيجرا موديل 2023، وذلك بعد سلسلة طويلة من التسريبات والأخبار المتضاربة التى سادت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة السابقة.

وتسعى اكيورا لأعادة أحياء أسم أنتيجرا المميز من جديد بعد غياب دام لمده 16 عام كامله و ستأتي السيارة الجديدة بتصميم رياضي أنيق بخمسة أبواب، و أوضحت الشركة أن تصميم السيارة سيكون مستوحى من سيارة أنتيجرا RS موديل 1986 .

وقالت الشركة إن موعد الإطلاق الرسمي لسيارة أنتيجرا الجديدة موديل 2023 سيكون في عام 2022 ، و ستصدر الشركة بياناً في الفترة القادمة ستوضح فيه تاريخ الأصدار الرسمي وقال جون إيكيدا نائب رئيس الشركة " لقد عادت انتيجرا، ويُستعدني أن أعلن عن ذلك، وستنطلق بنفس روح المتعة في القيادة ، مما يفي بالتزامنا بالأداء ودقة التصنيع".


وبالنسبة للمواصفات الميكانيكية لم تعلن أكيورا عنها بشكل رسمي حتى الآن و لكن تشير التوقعات الي أن المحرك المحتمل سيكون بسعة 3000 سي سي و بقوة تبلغ 355 حصان مع عزم أقصى للدوران يصل الي 480 نيوتن / متر مع ناقل حركة أوتوماتنيكي مكون من 10 سرعات و نظام دفع كلي للعجلات .

وعلى مستوى التجهيزات و المواصفات الخارجية و من خلال الفيديو التشويقي القصير و الصور التشويقية التي نشرتها علي موقعها الرسمي ستتشابهه السيارة بنسبة كبيرة مع سيارة أكيورا TLX تايب أس بنسبة كبيرة حيث تتشابهان معاً في مصابيح LED النهارية و الواجهة الأمامية.

وبالنسبة للمقصورة الأمامية والتجهيزات الداخلية ستتوفر السيارة بأحدث وأرقى وسائل الترفيه مع دعم كامل لوسائل الاتصالات الحديثة.

أنتيجرا أكيور العلامة التجارية اليابانية تسريبات الفيديو التشويقي موديل 2023 الميكانيكي سيارتها الفارهه

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