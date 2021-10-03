لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

شروط الالتحاق بالكلية الحربية للمؤهلات العليا 2021 .. هذا ما اعتمده الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بـ الكلية الحربية دفعة أكتوبر 2021.

وتشمل المؤهلات المطلوبة ما يلي :

دفعة القوات المسلحة 2021

الدفعات 117 أطباء و67 متخصصين مختلط، والدفعة 109 رئيسات تمريض .

صرح بذلك اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة ضمن دفعة 2021 بالقوات المسلحة.

شروط التقديم بالكلية الحربية 2021

وأشار مدير الكلية الحربية إلى أن التخصصات المطلوبة من الذكور فقط، وتشمل "الطب البشرى - والطب البيطرى - وطب الأسنان - والصيدلة الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه".

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ألا يزيد السن فى 1/1/ 2022 عن 32 سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير وألا يزيد السن عن 38 سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراة؛ وذلك للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة فى العديد من التخصصات الطبية.

ويشترط لدفعة الأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس ألا يزيد السن فى 1/1/ 2022 عن 28 سنة وألا يقل التقدير عن جيد وأن يكون قد أمضى فترة الإمتياز وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام ميلادي فقط، وذلك ضمن شروط دفعة 2021 بالقوات المسلحة.

دفعة القوات المسلحة

وضمن شروط التقديم بالكلية الحربية 2021 يشترط لتخصصات "طب الأسنان – الطب البيطري – الصيدلة" أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس ، وألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (26) سنة وألا يقل التقدير عن جيد وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز لطب الأسنان وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام ميلادي فقط، وذلك ضمن شروط التقديم في دفعة القوات المسلحة 2021 .

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