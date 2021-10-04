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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب..حقوق جامعة عين شمس تعلن بدء التقديم للدراسات العليا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

كلية الاثار تطرح الجداول الدراسية للفصل الدراسى الاول
طرحت كلية الآثار جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أحمد رجب عميد الكلية، الجداول الدراسية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعي بالموقع الرسمى للكلية وعلى الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

 

حقوق جامعة عين شمس تعلن بدء التقديم للدراسات العليا

قال الدكتور ناجي عيد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه تم  بدء التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ علي أن ينتهي في يوم الخميس الموافق ١٤ أكتوبر.
 

تنسيق الجامعات 2021.. تعرف علي الأوراق المطلوبة وشروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

الاوراق المطلوبة وشروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية.. من العبارات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، يتساءل عدد كبير من الطلبة والطالبات عن قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية 2021- 2022، حتى يتمكنوا من إجراء التحويل بنجاح.

 

الأخطاء الشائعة بالبحوث العلمية.. دورة تدريبية بجامعة حلوان في هذا الموعد

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

التكنولوجيا والتعليم تناقش رسالة ماجستير في تقليل مخاطر العمل داخل المنشآت الصناعية
 كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " الارجونوميكس ودورها في تقليل مخاطر العمل داخل المنشأت الصناعية وتوظيف النتائج في تطوير مقرر دراسة العمل ".

 

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021، وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 3/10/2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 عبر موقع التنسيق.

 

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