لإفطار لذيذ.. طريقة تحضير المعجنات بالجزر والعجوة

المعجنات والمخبوزات من الأكلات التي يميل الكثير من الأشخاص لتناولها في وجبة الإفطار، ويمكن إضافة الحشو المفضل لأسرتك في المعجنات.
مقادير المعجنات بالجزر والعجوة
3 كوب دقيق
كوب جزر مسلوق مهروس
ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
نصف كوب سمن
بيضة
فانيليا
لبن
عجوة
جزر مبشور
جوز هند
الوجه
زبادى سمسم / سكر
طريقة تحضير المعجنات بالجزر والعجوة
1- اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح والبيضة والفانيليا واللبن والجزر البيوريه
2- ضيفي السمن
3- قلبي الخليط حتى الحصول على عجينة
4- ثم غطى وتترك لتتخمر
5- خليط العجوة
6- اخلطي الجزر المبشور مع العجوة في الكبة
7- شوحي الخليط في السمن على النار وتضاف رشة ملح
8- يشكل الخليط كرات صغيرة وتقلب في جوز الهند
9- قطعي العجينة كرات وتحشى بكرات العجوة
10- تدهن بالزبادي وترش بالسمسم أو السكر
11- توضع المعجنات في الفرن حتى تمام النضج