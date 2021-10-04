عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لإفطار لذيذ.. طريقة تحضير المعجنات بالجزر والعجوة

معجنات
معجنات

المعجنات والمخبوزات من الأكلات التي يميل الكثير من الأشخاص لتناولها في وجبة الإفطار، ويمكن إضافة الحشو المفضل لأسرتك في المعجنات.

 

بطرق مختلفة.. إليك طريقة عمل الكب كيك

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالخطوات

 

مقادير المعجنات بالجزر والعجوة

3 كوب دقيق 

كوب جزر مسلوق مهروس 

ملعقة كبيرة خميرة فورية 

2 ملعقة كبيرة سكر 

رشة ملح 

نصف كوب سمن 

بيضة 

فانيليا 

لبن 

عجوة 

جزر مبشور 

جوز هند 

الوجه

زبادى سمسم / سكر 

طريقة تحضير المعجنات بالجزر والعجوة

1- اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح والبيضة والفانيليا واللبن والجزر البيوريه

2- ضيفي السمن

3- قلبي الخليط حتى الحصول على عجينة

4- ثم غطى وتترك لتتخمر

5- خليط العجوة

6- اخلطي الجزر المبشور مع العجوة في الكبة

7- شوحي الخليط في السمن على النار وتضاف رشة ملح

8- يشكل الخليط كرات صغيرة وتقلب في جوز الهند

9- قطعي العجينة كرات وتحشى بكرات العجوة

10- تدهن بالزبادي وترش بالسمسم أو السكر

11- توضع المعجنات في الفرن حتى تمام النضج

المعجنات مقادير المعجنات بالجزر والعجوة طريقة تحضير المعجنات بالجزر والعجوة مخبوزات وصفات معجنات

ترشيحاتنا

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.. أسرع طريقه لإجابة الدعاء

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 4- 10-2021

لقبت بمبدعة الفنون التشكيلية.. قصة "مها" الأسوانية التي حولت الشوارع لبانوراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ