بسبب مضاعفات فيروس كورونا.. هاجر أحمد تضع صناع إلا أنا في ورطة

وضعت الفنانة هاجر أحمد صناع حكاية "بدون ضمان" والتي تعد ثالث حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، في ورطة كبيرة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وتذاع حاليا حلقات المسلسل حيث يتبقى لهاجر أحمد عدة مشاهد ، حيث أنها لم تنته من كافة مشاهدها ، لتضع صناع المسلسل في حيرة ، وعن كيفية استكمال باقي المشاهد.

أثارت الفنانة هاجر أحمد اهتماما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شاركت متابعيها صورة من داخل المستشفى وتطالب بالدعاء إثر إصابتها بفيروس كورونا.

المشرف العام على إنتاج المسلسل يكشف مفاجأة:

وترددت أخبار عن استكمال هاجر احمد تصوير مشاهدها بمسلسل “ إلا انا” رغم اصابتها بفيروس كورونا ما أثار جدلا كبيرا بين متابعيها.

وكشف مصطفى العوضى المشرف العام على انتاج مسلسل “الا انا ”وفقا لتصريحات “ET بالعربى” أن هاجر قالت إنها مريضة منذ حوالي 10 أيام وطالبها بإرسال فحص الـ "pcr" من أجل مخاطبة قناة "dmc" ولكنها لم تفعل.

وأضاف العوضى :"أن هاجر احمد أرسلت له تأكيدا بانها ستأتي يوم الأحد لكنها كانت مرهقة عند حضروها إلى التصوير ولم تتمكن من اكمال التصوير حيث بقيت نصف ساعة فقط ، و عادت من بعدنا إلى منزلها بسبب شدة مرضها.

كما أكد العوضي أن المشهد الذي صورته هاجر في هذا اليوم كان بمفردها ولم تختلط بأحد، ولم تستكمل تصوير المشهد بعدها وسيتم حذفه من الحلقات.

نشرت الفنانة هاجر احمد، صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع انستجرام.

وشاركت هاجر احمد متابعيها بدعاء، وعلقت عليه: "يارب اشفينى واشفى مرضانا جميعا امين يارب العالمين".

وعلم “صدى البلد” أن أبطال فيلم "زومبي" دخلوا العزل المنزلي بعد إصابة عدد كبير من طاقم الفيلم بفيروس كورونا والذي كان آخرهم الفنان حمدي الميرغني والفنانة هاجر أحمد.

وقال مصدر مقرب من فريق عمل فيلم “زومبي”، في تصريح لـ “صدى البلد”، إنه تم تصوير حوالي 8 أيام من الجدول المقرر ثم توقف العمل مؤقتا.

وأكد المصدر، أن حمدي المرغني أصيب بأعراض ما يشبه البرد أو فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التصوير سيعود مرة أخرى خلال أسبوعين.

فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.