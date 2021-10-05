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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير تقني أمريكي يكشف معلومات جديدة عن توقف فيس بوك

فيسبوك
فيسبوك

كشف بريان كريبس، الخبير التقني الأمريكي، عن أن التغييرات التي تسببت في انقطاع فيس بوك عالميا؛ جاءت من داخل الشركة.


وأضاف عبر موقعه الرسمي، كرد على تساؤل الملايين حول العالم عن “ما إذا كانت التغييرات قد تم إجراؤها متعمدة أو عن طريق الصدفة؟”؛ أنه “لا أحد يمكن أن يجيب على هذا الأمر في ذلك الوقت”.

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وقال الخبير التقني الأمريكي إنه تأكد من مصدر موثوق داخل الشركة أن الانقطاع كان ناتجا عن خطأ في تحديث BGP الروتيني".

 

وأوضح المصدر أن: "التحديث الخاطئ منع موظفي فيسبوك ومعظمهم يعملون عن بعد، من التراجع عن هذه التغييرات".

 

فيما أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أسباب العطل الذي أصاب المنصة وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

 

وقالت الشركة في بيانها إن  خلل تقني داخلي تسبب في تعطيل عمل المنصة، مؤكدة على عدم وجود دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني.

 

وأضافت الشركة أن التذبذب في الشبكة تسبب بخلل في التواصل بين مراكز البيانات، وأكدت أن الخلل سببه تعديلات خاطئة في الإعدادات.

 

وتابعت الشركة أن: "خدماتنا عادت إلى العمل بشكل فعال وإلى الوضع الطبيعي، وتغييرات في إعدادات الأجهزة الرئيسية تسببت بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال".

 

وأعربت شركة فيس بوك، اليوم الثلاثاء، عن أسفها جراء العطل الذي أصاب الموقع خلال الساعات الماضية.

 

وكتب الحساب الرسمي على تويتر: "إلى المجتمع الضخم من الأشخاص والشركات حول العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون".

 

وأضاف: "لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن عودتهم عبر الإنترنت الآن. شكرا لكم لتحمل معنا".

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