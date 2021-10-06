الليمون وسيولة الدم و أطعمة غير متوقعة.. جربيها بنفسك

الليمون وسيولة الدم إليك أفضل المشروبات والأطعمة التى تقلل سيولة الدم وتساعد على تحسين الدورة الدموية يمكن إدخالها إلى نظامك الغذائى

أطعمة تقلل سيولة الدم

جربى هذه الأطعمة الصحية المعروفة بتحسين الدورة الدموية أو حتى المساعدة في منع الحالات الخطيرة مثل النوبات القلبية ، و تجلط الأوردة العميقة ، وارتفاع ضغط الدم .

اللوز



تعتبر المكسرات وجبة خفيفة مثالية مليئة بفيتامين E والدهون الصحية ، وله أيضًا خصائص مضادة للأكسدة.

البنجر



غني بالنترات الذي يحسن تدفق الدم إلى الأنسجة والأعضاء في جميع أنحاء الجسم.

الجزر



النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات له العديد من الفوائد الصحية ، ويمكن أن يكون للجزر تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.

وجدت دراسة أن شرب عصير الجزر يوميا يقلل من ضغط الدم الانقباضي. من الممكن أن يحمي عصير الجزر نظام القلب والأوعية الدموية

القرفة



القرفة تساعد على إرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم ، مما يساعد على زيادة تدفق الدم.

الزنجبيل



أصبح الزنجبيل بهارًا شائعًا بسبب آثاره المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ، فضلاً عن قدرته على علاج أمراض القلب والأوعية الدموية

الكركم



خصائص مضادة للالتهابات بسبب مركب يسمى الكركمين. يُعتقد أن الكركمين يبدأ في إنتاج أكسيد النيتريك ، مما يساعد الأوعية الدموية على الاتساع ويسهل تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

عين الجمل



مصدر لحمض ألفا لينولينيك والذي يمكن أن يساعد في تدفق الدم بشكل أسهل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تناول الجوز بانتظام إلى تحسين صحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.



الشوكولاته الداكنة



يمكن للشوكولاتة الداكنة تحسين تدفق الدم وتقلل من الإجهاد التأكسدي ويساعد الجسم على تكوين المزيد من أكسيد النيتريك ، مما يساعد الأوعية الدموية على التمدد وزيادة تدفق الدم.

السمك



الأسماك الصحية للقلب مثل السلمون والماكريل والسلمون والرنجة مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد في تحسين الدورة الدموية.

إن تناول الأسماك بانتظام له فوائد عديدة ، بما في ذلك خفض ضغط الدم أثناء الراحة والحفاظ على انسداد الشرايين.

أظهرت الدراسات أيضًا أن النظام الغذائي الذي يشتمل على الأسماك يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين وعدم انتظام ضربات القلب



الكركم



الكركم مضاد للتخثر ويساعد على منع تشكل الجلطات.

القرفة



القرفة قد تخفض أيضًا ضغط الدم وتخفيف الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل وحالات الالتهاب الأخرى.

توخى الحذر عند استخدام القرفة كمميع للدم. يمكن أن يسبب تلف الكبد.

فواكه وخضروات تزيد سيولة الدم



-الأفوكادو



غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، كما أن الأفوكادو غني بالكارنيتين والبوتاسيوم. يمكن للأفوكادو الغني بالبوتاسيوم أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار و خفض ضغط الدم ويزيد سيولة الدم

-التوت

التوت بكونه غنيًا بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأنثوسيانين. أنثوسيانين مفيد بشكل خاص لقلبك ، لأنه يمكن أن يمنع تصلب الشرايين. كما أنه يساعد جسمك على إطلاق أكسيد النيتريك لخفض ضغط الدم ويزيد سيولة الدم

سيولة الدم

الموز وسيولة الدم



يمكن أن يساعد الموز المليء بالبوتاسيوم في تحسين تدفق الدم عن طريق خفض ضغط الدم . يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم في نظامك الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم ، لكن البوتاسيوم يساعد الكلى على إزالة الصوديوم الزائد من الجسم ، والذي يمر بعد ذلك عبر البول. هذا يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتمكين تدفق الدم.

مشروبات تقلل سيولة الدم

الشاى الأخضر



يُعرف بتأثيره الصحي على القلب ويرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة أن الشاي الأخضر يحسن بسرعة وظيفة البطانة في الدورة الدموية

عصير الرمان



يمتلئ عصير الرمان بالعناصر الغذائية ، وخاصة البوليفينول الصحي للقلب و أظهرت دراسة أن هذه قد تساعد في منع تصلب الشرايين أو تصلب الشرايين . بالإضافة إلى ذلك ، تبين أن شرب عصير الرمان يوميًا يحسن تدفق الدم إلى القلب لدى مرضى القلب .

العسل وسيولة الدم

ضغط الدم هو عامل خطر مهم لأمراض القلب ، والعسل قد يساعد في خفضه وذلك لاحتوائه على مركبات مضادات الأكسدة التي تم ربطها بخفض ضغط الدم وزيادة سيولة الدم.



الكبدة وسيولة الدم

غنية بالكوليسترول، وبالتالي فهي من الأطعمة غير المناسبة لمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

بالتالي فإن الإكثار من تناولها يشكل خطورة على صحة القلب.

الفلفل حريف وسيولة الدم



يمكن أن يكون لفلفل كايين تأثير قوي على تسييل الدم على جسمك بسبب مستوياته العالية من الساليسيلات. يمكن تناوله في شكل كبسولة أو طحنها بسهولة كتوابل للطعام.

يمكن للفلفل كايين أيضًا خفض ضغط الدم وزيادة الدورة الدموية.

