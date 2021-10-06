غلبها النوم .. سيدة تستيقظ داخل فم تمساح ضخم

غلب النوم سيدة حتى غطت في سبات عميق، لتستيقظ وتجد نفسها داخل فم تمساح ضخم يبلغ طوله 11 قدمًا، ووقع ذلك عندما سقطت المرأة في قناة مائية خلال نومها بجانبها.

ووقع الحادث الدموي في سان بطرسبرج بولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في حوالي الساعة السادسة صباحا.

وقال المسئولون إن الضحية ، في الخمسينيات من عمرها ، عانت من عضات في ذراعها ويديها وساقها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



كانت المرأة نائمة تحت جسر بجانب القناة المائية والذي يعرف بـ ممر سالت كريك المائي ، قبل أن تسقط فيها وتم إنقاذها بعد أن سمع أحد المارة صراخها واتصل بخدمات الطوارئ.

عندما وصلت الشرطة ورجال الإطفاء بعد ذلك بوقت قصير ، شعروا بالقلق من أن الحيوان قد يهاجم مرة أخرى. ووقفت الشرطة، بينما كان رجال الإطفاء يعملون على انتشال المرأة من الماء.



وكانت المرأة قد نُقلت إلى المستشفى ، وهي في حالة غير مستقرة، وقال ستيفن لورانس ، الملازم في فريق الإنقاذ في سان بطرسبرج ، في حديث لـ 10 تامبا باي: "استغرق الأمر من 5 إلى 10 دقائق إضافية للوصول إلى حيث يمكننا الوصول إليها وإخراجها وإنقاذها بأمان".

تمت إزالة الوحش الذي يبلغ طوله 10 أقدام و 11 بوصة بواسطة صياد استدعته الشرطة ، ثم أبيد لاحقًا، وأثناء تشريح جثة الحيوان ، تم العثور على بقايا بشرية في معدته.