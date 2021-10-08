جائزة لاعب الشهر.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تفوقه على محمد صلاح

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد منافسة شرسة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "فخور باخيتاري أفضل لاعب في الشهر من بين العديد من اللاعبين الرائعين في الدوري الإنجليزي الممتاز".

Proud to be elected Player Of The Month among so many great players in the Premier League. Thanks to all my teammates at Man. United, couldn’t have done it without them. Let’s keep working hard and the results will come!🔴⚫️💪🏽 pic.twitter.com/OFFmdyfJ7z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 8, 2021

وتابع رونالدو: "شكرا لجميع زملائي في الفريق في مانشستر يونايتد، لم أكن لأفوز بالجائزة بدونكم، دعونا نواصل العمل الجاد وستأتي النتائج".

وكان رونالدو نافس كلا من: "محمد صلاح ( ليفربول) - جواو كانسيلو ( مانشستر سيتي ) - سان ماكسيمان ( نيوكاسل) - إسماعيلا سار (واتفورد) - رودجر ( تشيلسي).

وتعد هذه هي المنافسة، هي الأولى، بين النجم المصري محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، على جائزة فردية، في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وعبرت الجماهير الإنجليزية عن غضبها، بسبب تتويج كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب الدوري الإنجليزي، على حساب محمد صلاح.

وجاءت أبرز تعليقات الجماهير على صفحة رابطة الدوري الإنجليزي على تويتر كالتالي:

- غير مستحقة على الاطلاق .. محمد صلاح هو الأجدر بالجائزة

- رونالدو لم يقدم أي شيء مع مانشستر يونايتد .. عكس صلاح الذي يمزق شباك منافسيه

- تم سرقة الجائزة من صلاح

- سجل صلاح نفس أهداف رونالدو، لكنه لم يكن بحاجة لأخطاء حراس المرمى لتسجيل جميع أهدافه

- هل كان صلاح يلعب الجولف؟

- تخيل عدم منح الجائزة لـ صلاح!