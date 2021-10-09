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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الصانع البافاري يكشف عن أكتف تورر 2022 ..صور

الصانع البافاري يكشف
الصانع البافاري يكشف عن أكتف تورر 2022

يواصل الصانع البافاري بي ام دابليو من تعزيز اسطول سياراته، بعد ان كشف النقاب عن فئة جديدة منافسة من نسختها أكتف تورر موديل 2022، والتي تأتي باطلالة خارجية اقرب إلى فئة الكروس اوفر المدمجة، حيث تضم هذه النسخة باقة من التجهيزات سواء كانت تتعلق بالقدرات الفنية والميكانيكية أو وسائل الحماية.

ترتكز السيارة أكتف تورر 2022  على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 إلى 19 بوصة، مع شبكات امامية بالواجهة ذات مقاطع طويلة الشكل باللون الفضي اللامع، بالاضافة إلى الفتحات الهوائية الداخلية والتي تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء بشكل افضل.

كما ظهرت النسخة أكتف تورر 2022 بمصابيح امامية عدوانية المظهر تتوسطها علامة الصانع البافاري BMW، مع غطاء للمحرك يحتوي على لمسات بارزة وغائرة من المناطق الجانبية ايضا، بالاضافة إلى مصابيح جانبية كهربائية بارزة الشكل تضم اشارات ضوئية، و سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، و اطارات لامعة باللون الفضى تزين ناحية النوافذ.

الأداء الفني للسيارة أكتف تورر 2022 

وتضم السيارة أكتف تورر 2022 محرك توربيني بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 136 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 230 لفة لكل قدم، مع سرعة قصوى تصل إلى 214 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9 ثوان.

بالاضافة إلى فئات اعلى تجهيز بقوة 154 حصانا، واخرى بقوة 201 حصانا سعة 2000 سي سي، مع قوة انطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7 ثوان، مع حزمة من التقنيات الداخلية مثل لوحة عدادات رقيمة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة بقياس 10.7 بوصة، ومقصورة قيادة ذات اطلالة عصرية.

الصانع البافاري بي ام دابليو أكتف تورر موديل 2022 الأداء الفني للسيارة أكتف تورر 2022 فئة الكروس اوفر

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