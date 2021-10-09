الساعة ٢ الظهر
كل الدنيا هدوء
كان يوم 10رمضان
ناس بتحضر فطارها
وناس بتقرا قران
واللي لسه في شغله
واللي مستني الادان
الدنيا ماشية عادي
زي ما كانت زمان
وعلي ضفة القنال التانية
كان عيد الغفران
كان هو يوم عيدهم
واحنا عيدنا عيدين
يوم لينا شمسه طالعه
تمسح دمع الاحزان
تغسل عار الهزيمة
وتنصر اغلي الاوطان
ودي كانت البداية
عبرنا خط بارليف
اللي قالوا عليه منبع
ورحنا تاني لارضنا
بالطيران السريع
رفعنا عليها العلم
واستردناها بدمنا
كلنا كنا واحد
عريف جنب رديف
احمد ومحمد وجرجس
عمرو وجمعه وجوزيف
كل مصري فينا شارك
بكل اللي يقدر عليه
حتي ستات البيوت
كان ليها دور عظيم
اللي اتبرعت بدم
واللي اتطوعت في المشافي
واللي بفلوسها شاركت
واللي بأاولادها كأم
كمان شباب المدارس
راح بسال علي المصابين
يعرف بلادهم ودورهم
وسافر علي العناوين
مفيش حد كان صغير
كل مصري كان كبير
مفيش يومها فرق
بين غني ولا فقير
كل الدم كان واحد
كلنا في حبك اسير
يا مصر يا غالية عندي
دابما يا بلدي بخير
وعمرنا في يوم ننسي
اللي راحوا فداكي
واللي ضحوا بحياتهم
ولا العاشقين هواكي
وادينا لسه بنبني
ونكبر دايما و نعلى
ونعلم ولادنا الصغار
إن الوطن هو اغلى
اغلى من حياتنا علينا
اغلى من نورعنينا
وتظلي يا مصر حلوة
و دايما في العلالي
مهما الزمن حتى عليكي
ومهما طالت الليالي
بيرجع لك نور الشمس
من بين عيون ولادك
وتبقي بكرة والامس
حريتك هي زادك
وتعلي يا مصر وتعلي
وتبقي احلي البلاد
ودايما عزيزة وغالية
نفديكي بدم الولاد
يا مصر يا حرة يا أصيلة
يا صابرة مهما حصل لك
يا باقية انتي في الكون
ويموت اللي يفكر يذلك
و نفضل نبني ونبني
ونزرع شمسك و ضلك
يا مصر يا حبيبتي
يا باقية بعمر الخلود
واللي يسافر ويبعد
لازم ليكي يعود
ربنا يحفظ رئيسك
ويحفظ شعبك وجيشك
ويحفظ ارضك يا غالية
دي دعوتي في السجود
كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر
الساعة ٢ الظهر