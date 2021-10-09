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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

صدى البلد

الساعة ٢ الظهر 
كل الدنيا هدوء 
كان يوم 10رمضان 
ناس بتحضر  فطارها 
وناس بتقرا قران 
واللي لسه في شغله 
واللي مستني الادان 
الدنيا ماشية عادي 
زي ما كانت زمان 
وعلي ضفة القنال التانية 
كان عيد الغفران 
كان هو يوم عيدهم 
واحنا عيدنا عيدين 
يوم لينا شمسه طالعه 
تمسح دمع الاحزان 
تغسل عار الهزيمة 
وتنصر اغلي الاوطان 
ودي كانت البداية 
عبرنا خط بارليف 
اللي قالوا عليه منبع 
ورحنا تاني لارضنا  
بالطيران السريع 
رفعنا عليها العلم 
واستردناها بدمنا 
كلنا كنا واحد 
عريف جنب رديف 
احمد ومحمد وجرجس 
عمرو وجمعه وجوزيف 
كل مصري فينا شارك 
بكل اللي يقدر عليه 
حتي ستات البيوت 
كان  ليها دور عظيم 
اللي اتبرعت بدم 
واللي اتطوعت في المشافي 
واللي بفلوسها شاركت 
واللي بأاولادها كأم 
كمان شباب المدارس 
راح بسال علي المصابين 
يعرف   بلادهم ودورهم 
وسافر علي العناوين 
مفيش حد كان صغير 
كل مصري كان كبير 
مفيش يومها فرق 
بين غني ولا فقير 
كل الدم كان واحد 
كلنا في حبك اسير 
يا مصر يا غالية عندي 
دابما  يا بلدي بخير 
وعمرنا في يوم ننسي 
اللي راحوا فداكي 
واللي ضحوا  بحياتهم 
ولا العاشقين هواكي 
وادينا لسه بنبني 
ونكبر دايما و نعلى
ونعلم ولادنا الصغار 
إن الوطن هو اغلى 
اغلى من حياتنا علينا 
اغلى من نورعنينا 
وتظلي يا مصر حلوة 
و دايما في العلالي 
مهما الزمن حتى عليكي 
ومهما طالت الليالي 
بيرجع لك نور الشمس 
من بين عيون ولادك 
وتبقي بكرة والامس 
حريتك هي زادك
وتعلي يا مصر وتعلي 
وتبقي احلي البلاد 
ودايما عزيزة وغالية 
نفديكي بدم الولاد 
يا مصر يا حرة يا أصيلة 
يا صابرة مهما حصل لك 
يا باقية انتي في الكون 
ويموت اللي يفكر يذلك
و نفضل نبني ونبني 
ونزرع شمسك و ضلك 
يا مصر يا حبيبتي 
يا باقية بعمر الخلود 
واللي يسافر ويبعد 
لازم ليكي يعود 
ربنا يحفظ رئيسك 
ويحفظ شعبك وجيشك 
ويحفظ ارضك يا غالية 
دي دعوتي في السجود 

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