كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

الساعة ٢ الظهر

كل الدنيا هدوء

كان يوم 10رمضان

ناس بتحضر فطارها

وناس بتقرا قران

واللي لسه في شغله

واللي مستني الادان

الدنيا ماشية عادي

زي ما كانت زمان

وعلي ضفة القنال التانية

كان عيد الغفران

كان هو يوم عيدهم

واحنا عيدنا عيدين

يوم لينا شمسه طالعه

تمسح دمع الاحزان

تغسل عار الهزيمة

وتنصر اغلي الاوطان

ودي كانت البداية

عبرنا خط بارليف

اللي قالوا عليه منبع

ورحنا تاني لارضنا

بالطيران السريع

رفعنا عليها العلم

واستردناها بدمنا

كلنا كنا واحد

عريف جنب رديف

احمد ومحمد وجرجس

عمرو وجمعه وجوزيف

كل مصري فينا شارك

بكل اللي يقدر عليه

حتي ستات البيوت

كان ليها دور عظيم

اللي اتبرعت بدم

واللي اتطوعت في المشافي

واللي بفلوسها شاركت

واللي بأاولادها كأم

كمان شباب المدارس

راح بسال علي المصابين

يعرف بلادهم ودورهم

وسافر علي العناوين

مفيش حد كان صغير

كل مصري كان كبير

مفيش يومها فرق

بين غني ولا فقير

كل الدم كان واحد

كلنا في حبك اسير

يا مصر يا غالية عندي

دابما يا بلدي بخير

وعمرنا في يوم ننسي

اللي راحوا فداكي

واللي ضحوا بحياتهم

ولا العاشقين هواكي

وادينا لسه بنبني

ونكبر دايما و نعلى

ونعلم ولادنا الصغار

إن الوطن هو اغلى

اغلى من حياتنا علينا

اغلى من نورعنينا

وتظلي يا مصر حلوة

و دايما في العلالي

مهما الزمن حتى عليكي

ومهما طالت الليالي

بيرجع لك نور الشمس

من بين عيون ولادك

وتبقي بكرة والامس

حريتك هي زادك

وتعلي يا مصر وتعلي

وتبقي احلي البلاد

ودايما عزيزة وغالية

نفديكي بدم الولاد

يا مصر يا حرة يا أصيلة

يا صابرة مهما حصل لك

يا باقية انتي في الكون

ويموت اللي يفكر يذلك

و نفضل نبني ونبني

ونزرع شمسك و ضلك

يا مصر يا حبيبتي

يا باقية بعمر الخلود

واللي يسافر ويبعد

لازم ليكي يعود

ربنا يحفظ رئيسك

ويحفظ شعبك وجيشك

ويحفظ ارضك يا غالية

دي دعوتي في السجود